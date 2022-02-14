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«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону

14 февраля 2022 20:42
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Новости Беларуси. Усиление границ и ведение оборонительного боя. Военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения совместного учения задействованы практически все полигоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону-1

Один из самых зрелищных эпизодов 14 февраля разыграли на Гожском полигоне, где одна из мотострелковых рот сдерживала наступление врага в направлении населенного пункта. Рота была усилена артиллерийским и танковым подразделениями. Мишенная обстановка максимально насыщена, что требовало от командиров всех звеньев быстрого принятия решений. После успешного выполнения учебно-боевой задачи мотострелковая рота отошла на второй рубеж маневренной обороны.   

«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону-4

Денис Рябокуль, командир мотострелковой роты:   
Маневренная оборона – это как итог комплексный нашей подготовки. То есть это все начинается от механика-водителя и заканчивается стрелком, который последним садится в БМП. Все это должно быть очень быстро, организованно. Считаю, что все получилось. Экипажи БМП и танка поразили свыше 75 % мишеней, гранатометчики поразили 100 % мишеней, из стрелкового оружия также показали высокий результат.  

Более 300 единиц техники военные передислоцировали с Осиповичского полигона под Гомель. Подробнее здесь.

# Военные учения # общество # Денис Рябокуль # Фотофакт

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