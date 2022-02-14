«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону

Новости Беларуси. Усиление границ и ведение оборонительного боя. Военные Беларуси и России продолжают демонстрировать союзную решимость. Для проведения совместного учения задействованы практически все полигоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых зрелищных эпизодов 14 февраля разыграли на Гожском полигоне, где одна из мотострелковых рот сдерживала наступление врага в направлении населенного пункта. Рота была усилена артиллерийским и танковым подразделениями. Мишенная обстановка максимально насыщена, что требовало от командиров всех звеньев быстрого принятия решений. После успешного выполнения учебно-боевой задачи мотострелковая рота отошла на второй рубеж маневренной обороны.

Денис Рябокуль, командир мотострелковой роты:

Маневренная оборона – это как итог комплексный нашей подготовки. То есть это все начинается от механика-водителя и заканчивается стрелком, который последним садится в БМП. Все это должно быть очень быстро, организованно. Считаю, что все получилось. Экипажи БМП и танка поразили свыше 75 % мишеней, гранатометчики поразили 100 % мишеней, из стрелкового оружия также показали высокий результат.