«Создали биологический концлагерь». Кому был выгоден ковид и почему Беларусь не затронул всеобщий психоз?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы говорили, что будем обсуждать неполитические итоги года. И конечно, не можем не вспомнить об уже практически забытом коронавирусе. Стал хроническим. Коронавирус навсегда – детали в нашем сюжете.
Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Именно так можно описать, как менялось отношение людей к коронавирусу за последние три года. Еще в 2021-м страх от неизвестного вируса заставлял людей придерживаться правил. Во многих странах новости об этой болезни не сходили с первых полос газет. Локдаун, вакцинация, антитела – понятия, уже известные даже младенцу, настолько прочно в нашу жизнь вошла пандемия. Однако давно известно, что человек привыкает ко всему. Так произошло и с коронавирусом. Страх исчез, а вместе с ним перчатки, маски и антисептики. Даже европейские лидеры уже отказались от дистанции и горячо приветствуют своих собратьев по союзу рукопожатиями.
Александр Лукашенко с самого начала пандемии призывал людей не паниковать. При этом в Беларуси делалось все необходимое для профилактики и лечения COVID-19.
Надежда Сасс:
Вспомним призывы Президента Республики Беларусь, что не стоит паниковать. И на самом деле по итогам нескольких лет Беларусь достаточно успешно вышла из этого коронавирусного кризиса. Петр, как вы это расцениваете?
Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:
Во-первых, я расцениваю это как то, что Президент Беларуси оградил нашу страну от этих непонятных никому социальных экспериментов. Потому что, давайте прямо говорить, начали всех сажать под домашний арест во всем мире. Все начали кричать на Президента Беларуси, что он не пошел по тому пути, как весь мир. Второй момент – всех начали принуждать вакцинироваться, сделали паспорта вакцинирующихся, фактически создали такой биологический концлагерь. При этом тот же Израиль, когда начал вакцинировать западными вакцинами, оказалось, что никто не проверил эти вакцины, договоров нет на их приобретение. Фактически обманули население, сделали эксперимент над ним.
Придыбайло: у экономики США худшие времена. 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям. Подробности здесь.
Надежда Сасс:
Вспомните, многие политологи, эксперты делали акцент на то, что происхождение этого вируса остается загадкой. И насколько же выгодно было Соединенным Штатам иметь этот вирус, дабы произвести определенную политику изоляции Китайской Народной Республики, потому как волна отчуждения, которая возникала в тот период, захлестнула многие страны.
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:
Вы совершенно правы, на первом этапе вообще пытались максимально очернять именно Китай, говоря, что это китайский вирус. Только потом стали признавать, что есть проблемы в других странах. И кстати, до сих пор в Китае есть существенные ограничения в работе экономики, социальной жизни. Я максимально желаю всем здоровья 1 января, в том числе и китайцам. Потому что чем сильнее и быстрее живет китайская экономика, тем больше будет спрос в том числе на товары, которые и Россия, и Беларусь экспортирует: и энергоресурсы, и многие другие товары.
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