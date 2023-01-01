«Создали биологический концлагерь». Кому был выгоден ковид и почему Беларусь не затронул всеобщий психоз?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы говорили, что будем обсуждать неполитические итоги года. И конечно, не можем не вспомнить об уже практически забытом коронавирусе. Стал хроническим. Коронавирус навсегда – детали в нашем сюжете.

Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Именно так можно описать, как менялось отношение людей к коронавирусу за последние три года. Еще в 2021-м страх от неизвестного вируса заставлял людей придерживаться правил. Во многих странах новости об этой болезни не сходили с первых полос газет. Локдаун, вакцинация, антитела – понятия, уже известные даже младенцу, настолько прочно в нашу жизнь вошла пандемия. Однако давно известно, что человек привыкает ко всему. Так произошло и с коронавирусом. Страх исчез, а вместе с ним перчатки, маски и антисептики. Даже европейские лидеры уже отказались от дистанции и горячо приветствуют своих собратьев по союзу рукопожатиями.

Александр Лукашенко с самого начала пандемии призывал людей не паниковать. При этом в Беларуси делалось все необходимое для профилактики и лечения COVID-19. Надежда Сасс:

Вспомним призывы Президента Республики Беларусь, что не стоит паниковать. И на самом деле по итогам нескольких лет Беларусь достаточно успешно вышла из этого коронавирусного кризиса. Петр, как вы это расцениваете?