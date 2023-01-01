«Трафик вырос в несколько раз!» Придыбайло прокомментировал запрет вещания RT в Европе

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Мы видели в ушедшем 2022 году, как рушатся все те постулаты, законы, которые нам навязывали Западом. Если говорить конкретно про медиа, то это так называемая свобода слова. Они нам навязывали ее годами, десятилетиями, если не веками. Но 2022 год позволил нам всем увидеть, какая на самом деле свобода слова там. Даже далеко ходить не надо: в Европе закрыли буквально через две недели после старта в прошлом году RT DE, наш немецкий канал. Украина с начала специальной военной операции – Зеленский собственноручно закрыл все эти каналы, оставил один, который вещает из каждого утюга, только что верифицированный так называемым опусом президента. Вот это очень важно понять: 2022 год нам преподнес очень хороший, классный подарок. Мы теперь поняли, что те самые европейские ценности – это просто оболочка, цветная картинка. Как подарок под елкой лежит, он красивый, а берешь, открываешь – а там пустота, если только не что-то другое, дурно пахнущее, если вам подарил его нехороший человек. Надеюсь, у наших зрителей такого подарка не было. Вот это подарок 2022 года.

Если говорить о том, что кому-то вредит Европа, то, скорее, своим гражданам, потому что если говорить конкретно про наших коллег, которые вещают на разных языках, очень показательно, что наши коллеги только недавно подвели итоги года. Вырос трафик, люди не смотрят, у них нет просто доступа к вещанию, но они просто пересылают друг другу ссылки на наши социальные сети, нас читают. Трафик вырос просто в несколько раз, поэтому нужно сказать спасибо всем европейским политикам. Но навредили они своим гражданам, которые пытаются найти альтернативную точку зрения, ведь они люди неглупые, но их считают за баранов.