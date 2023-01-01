«Наш голос громко звучал». Подводим политические итоги года с Алёной Сыровой

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» политический обозреватель СТВ Алена Сырова.

Плошча Дзяржаўнага сцяга. Ольга Коршун, СТВ:

Мы рады тебя видеть в нашем новогоднем автобусе. Алена, не удивлена, что мы тебя забрали именно на этой остановке. Мне кажется, ты во Дворце Независимости в этом году была чаще всего. Ровно по президентскому расписанию. Жила, не побоюсь этого слова, и работала. Какое политическое желание ты загадала под бой курантов? «Это желание жить в мире и спокойствии» Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Я думаю, что мое политическое желание, как ты сказала, идентично общечеловеческому желанию, желанию любого гражданина нашей страны, мне кажется, да и любого здравомыслящего гражданина мира. Это желание жить в мире и спокойствии. Мне кажется, что Беларусь своей политикой, в частности, глава государства тем, как ведет нас и по какому пути мы идем, делает все, чтобы сохранять в наше непростое время нашу хрупкую стабильность. Ольга Коршун:

Этот год действительно был политически насыщенным. Я понимаю, что, возможно, тебе, особенно человеку интегрированному в эту сферу, сложно будет выделить какое-то одно важное событие политическое, но все-таки попробуй. Что тебе больше всего запомнилось в этом году? Алена Сырова:

Ты знаешь, мне запомнилось то, как вся страна готовилась к референдуму. Мы в этом году действительно проголосовали за обновления в Конституции, там действительно много нового. Кто-то называет ее Конституцией на вырост, кто-то называет ее обновленной Конституцией. Кто-то называет ее какой-то другой, но по факту она наша. Все эти изменения, новеллы, которые там обозначены, что немаловажно, приняты благодаря голосу каждого белоруса, который не остался равнодушен в тот момент, когда шли обсуждения. Ольга Коршун:

Ты выделила такое общественно-политическое событие, которое действительно изменит нашу историю, если уже не изменило. Что касается повестки Дворца Независимости. Я понимаю, что ты туда не то что как на работу, а на работу. Там тебя чаще, наверное, можно увидеть, чем на Коммунистической. Тем не менее во Дворце Независимости в этом году какое мероприятие тебе запало в душу?

«Все даже как-то пытались подтрунивать над Президентом, мол, все вы в Россию» Алена Сырова:

Все мероприятия, которые связаны с визитами, мне очень запомнились. Но немаловажный факт того, что чаще всего во Дворце Независимости гостили российские губернаторы. Глава государства очень точечно и очень прицельно, ты знаешь, работает по этим направлениям. Он всегда говорил, что мы не можем охватить всю Россию целиком, поэтому важно договариваться с кем-то напрямую. Ольга Коршун:

Я знаю, что у журналистов пула даже есть такой фразеологизм, профессионализм – наверное, вот правильное слово – губернаторский четверг, губернаторский зал. Алена Сырова:

Да. Ольга Коршун:

То есть в четверг чаще всего прилетали губернаторы, а губернаторский зал – там действительно Президент чаще всего, как правило, встречается с делегациями. Алена Сырова:

К нам буквально под занавес 2022-го приехал глава России Владимир Путин. Впервые за 3,5 года. Событие наделало шороху. Тут уже каких только конспирологических теорий ни строили. Тем более что встречались главы государств в 2022-м не счесть сколько раз. И все это было в основном в России. И все даже как-то пытались подтрунивать над Президентом: мол, все вы в Россию, когда уже к нам Владимир Владимирович? Говорят, этот визит был очень результативным. И даже не столько для Беларуси, сколько для России. Ольга Коршун:

Буквально на следующей неделе после встречи с Лукашенко Путин встретился с Си Цзиньпином. Тоже такой говорящий факт. Алена Сырова:

Весьма. О том, кто кому друг, кто союзник, кто партнер.

Ольга Коршун:

Что, ты думаешь, год этот нам готовит? Какие политические события? «У всех общая цель – это сохранение суверенной независимой Беларуси» Алена Сырова:

Тяжелый вопрос. Неблагодарное это дело – сейчас прогнозировать. Я знаю только одно, что каждому на своем месте нужно делать все возможное, чтобы мы крепко двумя ногами стояли на своей земле. Ольга Коршун:

Чтобы никакие преграды на пути не стояли. Алена Сырова:

Вот как мы сейчас едем, качаемся. Тем не менее мы четко стоим на своем месте, мы прекрасно уверены в том, что происходит. Я думаю, что главное – нам сохранять спокойствие и веру в себя. Чуть-чуть больше доверять друг другу. За прошедшие два года, я имею в виду с 2020-го, который безусловно стал переломным в нашей истории, мы действительно поняли, что друг другу зла мы не желаем, у нас у всех общая цель – это сохранение суверенной независимой Беларуси. Глава государства как довольно мудрый и опытный политик прекрасно знает, что на одной опоре долго не устоишь. Поэтому важно опираться как можно на большее количество точек. Именно поэтому наш голос громко звучал в 2022-м. Я больше чем уверена, что и в 2023-м продолжит звучать на многих интеграционных площадках. Я имею в виду и ШОС, и ОДКБ, и ЕАЭС. Направления абсолютно разные. Ольга Коршун:

То есть мы готовы строить маршруты наши, я бы сказала, с теми, кто готов сотрудничать с нами на равноправной основе.