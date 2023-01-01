Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Кстати, вспомните, от чего отстраивал свою предвыборную программу господин Байден. Он заявлял, что у бывшего президента Дональда Трампа, тогда еще нынешнего, абсолютно халатное отношение к этому. И тогда на волне всеобщей истерии обеспечил себе определенное количество дополнительных голосов. Но буквально год спустя мы даже с юмором вспоминаем тот непростой период нашей жизни. И даже не хочется вваливаться в конспирологическую теорию, но все-таки джина из бутылки выпускают в тот момент, когда кому-то из глобальных лидеров, участников этого мирового процесса это крайне выгодно.