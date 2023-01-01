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Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям

01 января 2023 18:33
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В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:
Кстати, вспомните, от чего отстраивал свою предвыборную программу господин Байден. Он заявлял, что у бывшего президента Дональда Трампа, тогда еще нынешнего, абсолютно халатное отношение к этому. И тогда на волне всеобщей истерии обеспечил себе определенное количество дополнительных голосов. Но буквально год спустя мы даже с юмором вспоминаем тот непростой период нашей жизни. И даже не хочется вваливаться в конспирологическую теорию, но все-таки джина из бутылки выпускают в тот момент, когда кому-то из глобальных лидеров, участников этого мирового процесса это крайне выгодно.

Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям-1

Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Безусловно, коронавирус просто подрезал многие экономики, включая Соединенные Штаты Америки. Но стоит вспомнить, что все-таки Трамп выполнил те обещания, которые давал своим избирателям тогда, уже много лет назад. Но Байден пока только обманывает. Встречается с Зеленским, помогая ему какими-то новогодними подарками. Но видим, что ничего хорошего он не подарил Соединенным Штатам. Американская экономика сейчас переживает худшие времена. Наступивший 2023 год будет, наверное, самым кровавым с точки зрения финансовых показателей США. Доживет ли до 2024 года Байден, тоже большой вопрос, следим за всем этим. Но действительно, коронавирус мы вспоминаем уже с улыбкой, потому что все то, что произошло в 2022-м: глобальный мировой кризис, передел мира. Теперь коронавирус – это меньшее из зол.

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Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям-4

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# Международная политика # Надежда Сасс # Джо Байден # Дональд Трамп # Константин Придыбайло # Фотофакт

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