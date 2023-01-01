В этой семье растёт белорус, который первым родился в 2022-м. Как для них прошёл год – рассказали они сами

Новости Беларуси. Новогодняя пора, пожалуй, самая любимая для маленьких белорусов – время чудес, приятных ожиданий и внимания друг к другу. По всей стране проходит акция «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она призвана окутать волшебным одеялом заботы, особенно тех, кто больше всего в этом нуждается. Ольга Коршун, СТВ:

Мы все, взрослые, ради счастливых улыбок детей готовы на многое, ведь они наше настоящее и будущее. В 2022-м в Беларуси стало более чем на 110 тысяч мальчиков и девочек больше, а открыл этот счет новогодний первенец-2022. Родился белорус, едва пробила полночь, спустя две минуты, в калинковичском роддоме. И малыш стал героем нашей первой программы в прошлом январе. Тогда мама Богдана вышла с нами на прямую связь.

Мы были рады приветствовать нового белоруса. Сейчас малыш уже подрос, он отпраздновал свой первый день рождения. Как отметили двойной праздник в семье Некрашевич? Смотрите в нашем сюжете. Для маленького Богдана этот Новый год был первым, а сегодня у него уже и первый день рождения. И вообще мальчик первый белорус, родившийся в 2022 году.

Ирина Некрашевич:

Неожиданно было максимально, потому что готовились к Новому году. Салаты нарезали, подарки были уже куплены, в гости собирались. Но так уж получилось, что купленные подарки и оливье отошли на второй план, уступив место волшебному и очень радостному сюрпризу. В ту новогоднюю ночь в стране родились 54 ребенка. Но Богдан оказался шустрее всех и появился на свет буквально через две минуты после наступления Нового года. Ирина и Дмитрий думали, что на этом сюрпризов больше ждать не стоит. Но не тут-то было. На выписку из роддома к молодой маме приехал не только муж, но еще и министр здравоохранения. И не с пустыми руками, а подарками от главы государства.

Дмитрий Некрашевич:

За подаренный подарок нам было очень приятно. Подарили нам годовой запас памперсов, посудомоечную машину и всякие различные детские товары. Ирина Некрашевич:

Памперсов еще немного осталось. На год хватило. Действительно был годовой запас. Посудомоечной машиной пользуемся, облегчила жизнь.

В семье Некрашевичей двое мальчишек. Радости в этом плане, конечно, старшему Владику не занимать (вместе веселее), кроме тех моментов, когда по-братски приходится делить общие игрушки. Но даже несмотря на разницу в возрасте, младший Богдан свои позиции не сдает. Дмитрий Некрашевич:

Папа был очень счастлив. Супруга, конечно, хотела дочку. Но в душе я хотел сына. Но скрывал от жены, чтобы она не переживала. Чтобы не расстроилась. Ирина Некрашевич:

Богдан растет, развивается, шустрый, вредничает, танцует, поет, с братиком играют в догонялки.

К повышенному вниманию, признается мама Ирина, конечно, их семья не привыкла. Но такой-то повод! Тем более, что маленький Богдан передает эстафету следующему малышу, который родился первым в наступившем году. Дело серьезное. Ольга Коршун:

Есть такая традиция вот уже много лет – поздравлять белорусов, которые родились в новогоднюю ночь. 2023-й уже приятно удивляет. И нам приятно начинать год с таких новостей. В Беларуси в новогоднюю ночь 2023 года появились на свет 26 детей. Подробности здесь.