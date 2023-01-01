Оливье, селёдка под шубой, гренки с красной икрой. О любимых новогодних блюдах спросили у политических экспертов

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте начнем нашу праздничную, позитивную, лишенную снобизма и политического занудства программу. Скажите, какое блюдо присутствует каждый год на вашем праздничном столе?
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:
Салат оливье, потому что он для меня символизирует некую преемственность традиций, а традиции позволяют сохраниться в быстро меняющемся мире.
Надежда Сасс:
Константин, а чем вы любите себя баловать в Новый год?
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Станислав абсолютно попал в яблочко. Мне кажется, каждому человеку – оливье. Но я добавлю, у нас программа не очень серьезная, но серьезная есть тема, связанная с оливье и Новым годом. Когда в России, в Москве были ограничения из-за коронавируса, я жил возле кладбища, где похоронен Люсьен Оливье. И как жестокий человек на наступивший 2022-й отправлял друзьям фотографию, прости господи, его могилы, где написано: Люсьен Оливье – это создатель салата.
Надежда Сасс:
Мне кажется, что Люсьен Оливье был бы очень удивлен, узнав, что на постсоветском пространстве очень любят добавлять в салат оливье именно вареную колбаску. Петр, пожалуйста, чем вы себя балуете?
Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:
Мне придется от всех отличиться. У нас все-таки политический фельетон. Как новый год не начать с селедочки под шубой? А «шуба» что такое? В 1917 году была изобретена, а это аббревиатура: шовинизму и упадку – бойкот и анафема. 2023 год мы должны провести под этим прекрасным лозунгом.
Надежда Сасс:
Браво! Юрий, конечно, не могу не спросить у вас.
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Спасибо, Надежда, за такой интересный вопрос. Но я немного отличаюсь от коллег в студии. Помимо того, что у меня на столе присутствуют каждую новогоднюю ночь и «шуба», и оливье – это уже традиционные наши советские продукты. Но я еще себя люблю побаловать красной икрой на черных греночках. И пью в этот день исключительно хванчкару.
Надежда Сасс:
Это прекрасно!
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