Оливье, селёдка под шубой, гренки с красной икрой. О любимых новогодних блюдах спросили у политических экспертов

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте начнем нашу праздничную, позитивную, лишенную снобизма и политического занудства программу. Скажите, какое блюдо присутствует каждый год на вашем праздничном столе?

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:

Салат оливье, потому что он для меня символизирует некую преемственность традиций, а традиции позволяют сохраниться в быстро меняющемся мире. Надежда Сасс:

Константин, а чем вы любите себя баловать в Новый год?

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Станислав абсолютно попал в яблочко. Мне кажется, каждому человеку – оливье. Но я добавлю, у нас программа не очень серьезная, но серьезная есть тема, связанная с оливье и Новым годом. Когда в России, в Москве были ограничения из-за коронавируса, я жил возле кладбища, где похоронен Люсьен Оливье. И как жестокий человек на наступивший 2022-й отправлял друзьям фотографию, прости господи, его могилы, где написано: Люсьен Оливье – это создатель салата. Надежда Сасс:

Мне кажется, что Люсьен Оливье был бы очень удивлен, узнав, что на постсоветском пространстве очень любят добавлять в салат оливье именно вареную колбаску. Петр, пожалуйста, чем вы себя балуете?