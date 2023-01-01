Применимо ли к Байдену выражение «хромая утка», а у Трасс на столе жареный поросёнок? Так ли это на самом деле?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы пофантазировали, что может быть на праздничном столе наших уважаемых политиков. И вот я убеждена, что у господина Шольца, встречавшего 2023 год, обязательно должна лежать ливерная колбаса. А у господина Байдена – утка. Но хочу уточнить все-таки – хромая утка. Впервые это английское выражение засветилось на лондонской бирже XVIII века. Так называли игрока, который все проиграл и не мог больше угнаться за остальными. Такого бедолагу сравнивали с подстреленной уткой, которая становится легкой добычей для охотников. Позже идиому стали использовать в политических кругах. Хромой уткой стали называть политика, в частности, президента, который не будет переизбран на свою должность и доживает последние дни на своем посту. И, по сути, все его решения уже целиком и полностью бессмысленны. Вы согласны с такой трактовкой и применительно ли к Байдену это выражение «хромая утка»?