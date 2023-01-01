Применимо ли к Байдену выражение «хромая утка», а у Трасс на столе жареный поросёнок? Так ли это на самом деле?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы пофантазировали, что может быть на праздничном столе наших уважаемых политиков. И вот я убеждена, что у господина Шольца, встречавшего 2023 год, обязательно должна лежать ливерная колбаса. А у господина Байдена – утка. Но хочу уточнить все-таки – хромая утка. Впервые это английское выражение засветилось на лондонской бирже XVIII века. Так называли игрока, который все проиграл и не мог больше угнаться за остальными. Такого бедолагу сравнивали с подстреленной уткой, которая становится легкой добычей для охотников. Позже идиому стали использовать в политических кругах. Хромой уткой стали называть политика, в частности, президента, который не будет переизбран на свою должность и доживает последние дни на своем посту. И, по сути, все его решения уже целиком и полностью бессмысленны. Вы согласны с такой трактовкой и применительно ли к Байдену это выражение «хромая утка»?
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:
Если, конечно, он откажется от роли «хромой утки» и постарается снова пойти в президенты, он будет бить рекорды относительно возраста нахождения в должности президента. Но пусть рискнет. Мне кажется, если американское общество хочет экспериментов, неожиданностей, пусть попробует себе выбрать, так скажем, пожилого президента, который будет пытаться реализовывать, видимо, какие-то авангардные вещи, которые от него ждет часть общества.
Надежда Сасс:
Кстати, у экс-премьер-министра Великобритании, которая занимала наименьшее количество дней эту должность, у Лиз Трасс, я убеждена, должен лежать на праздничном столе такой хороший, румяный жареный поросенок, потому как такую свинью британской экономике еще никто не подкладывал.
Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:
Вы очень хороший подарок сделали для Лиз Трасс, потому что английская кухня никогда не отличалась какими-то изысками. А английская экономика сейчас не отличается хорошими перспективами, поэтому, конечно, Лиз Трасс войдет в историю. А хочется британцам пожелать все-таки чего: меньше заниматься какими-то спекуляциями, а больше думать о будущем своего народа. Британцам нужно думать о вступлении в Евразийский союз. Это им мое новогоднее пожелание.
Надежда Сасс:
Как говорил классик, англичанка гадит, а ничего нового, собственно, и не происходит.
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