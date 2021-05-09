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«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?

09 мая 2021 17:23
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Новости Беларуси. Рассказываем о последних событиях. Санкционная война – язык, на котором с Беларусью не раз пытались говорить, но каким будет ответ сейчас? За что экс-президент Молдовы благодарит белорусского лидера и что Минск и Кишинев объединяет в истории Великой Отечественной? Важная новость от белорусских медиков – собственная вакцина от коронавируса. А также кому Александр Лукашенко настоятельно рекомендует вакцинироваться – сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?-1

Работа экономики, ответ на санкции коллективного Запада и поддержка чернобыльских регионов. Все эти объемные темы глава государства обсудил с премьером. Прогнозы извне всегда были неутешительными и никогда не оправдывались. Цифры внушают осторожный оптимизм – так оценил экономическое состояние глава правительства. Первый квартал, валовая прибыль – 1 800 миллионов рублей, выручка увеличилась на 20 %, прибыль от реализации продукции – на 30 %. И даже у «неспокойного» IT-сектора темп роста, опережающий на 3,5 %. Неожиданно? Может и да – для тех, кто упорно размахивал санкционным флагом. Президент требует реагировать точечно.

Александр Лукашенко: слушайте, мы защищаем свою страну. Нас что, за это санкциями по голове? Надо отвечать

«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?-4

Санкции Президент обсудил и в неформальной обстановке с Игорем Додоном. В Минск он прилетел вместе с парламентской делегацией Молдовы. Политики уже давно дружны, поэтому Александр Лукашенко лично провел экскурсию гостю по своей резиденции.

Александр Лукашенко – Игорю Додону: «У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится»

«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?-7

Об обеспеченности белорусских чиновников говорили и во Дворце Независимости. Прошло очередное совещание по изменению закона о госслужбе. Над законодательным проектом работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и рядовых граждан.

Александр Лукашенко о редакции закона о госслужбе: «Чтобы не было, как в советские времена, вы помните, при Горбачеве»

«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?-10

Накануне Дня Победы Президент вручил госнаграды героям нашего времени. Глава государства подчеркнул – тот великий подвиг достался нам большой ценой предков. А нынешний нелегкий период мы можем пережить только сообща.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле»

«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?-13

Новость недели президент сообщил журналистам, поздравляя нас с профессиональным праздником. В Беларуси появилась своя вакцина от COVID-19.

Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Роман Головченко # Фотофакт

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