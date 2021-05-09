«Создал «живую» вакцину». Кому Александр Лукашенко рекомендует вакцинироваться?

Новости Беларуси. Рассказываем о последних событиях. Санкционная война – язык, на котором с Беларусью не раз пытались говорить, но каким будет ответ сейчас? За что экс-президент Молдовы благодарит белорусского лидера и что Минск и Кишинев объединяет в истории Великой Отечественной? Важная новость от белорусских медиков – собственная вакцина от коронавируса. А также кому Александр Лукашенко настоятельно рекомендует вакцинироваться – сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Работа экономики, ответ на санкции коллективного Запада и поддержка чернобыльских регионов. Все эти объемные темы глава государства обсудил с премьером. Прогнозы извне всегда были неутешительными и никогда не оправдывались. Цифры внушают осторожный оптимизм – так оценил экономическое состояние глава правительства. Первый квартал, валовая прибыль – 1 800 миллионов рублей, выручка увеличилась на 20 %, прибыль от реализации продукции – на 30 %. И даже у «неспокойного» IT-сектора темп роста, опережающий на 3,5 %. Неожиданно? Может и да – для тех, кто упорно размахивал санкционным флагом. Президент требует реагировать точечно. Александр Лукашенко: слушайте, мы защищаем свою страну. Нас что, за это санкциями по голове? Надо отвечать

Санкции Президент обсудил и в неформальной обстановке с Игорем Додоном. В Минск он прилетел вместе с парламентской делегацией Молдовы. Политики уже давно дружны, поэтому Александр Лукашенко лично провел экскурсию гостю по своей резиденции. Александр Лукашенко – Игорю Додону: «У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится»

Об обеспеченности белорусских чиновников говорили и во Дворце Независимости. Прошло очередное совещание по изменению закона о госслужбе. Над законодательным проектом работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и рядовых граждан. Александр Лукашенко о редакции закона о госслужбе: «Чтобы не было, как в советские времена, вы помните, при Горбачеве»