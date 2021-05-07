Александр Лукашенко на вручении госнаград: «В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле»

Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция.

Символично, что церемония прошла накануне праздника Дня Победы. Это не раз подчеркнет Президент. Потому разговор 7 мая о героях прошлого и настоящего. Тот великий подвиг достался нам большой ценой предков, но и титанический труд приложили люди после войны, восстанавливая разрушенное в очень непростое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди военного поколения совершили невозможное. Они смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов туда, на Восток, и наладить производство снарядов, танков, самолетов, других боеприпасов. Они буквально жили в цехах и работали на износ. После войны западная пресса предрекала нашей стране не менее четверти века на полное восстановление, но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы. Трудовые коллективы, которые вы сегодня представляете и которыми гордится наша страна: Белорусский автозавод – БелАЗ, Минский тракторный – МТЗ, Моторный. Восстановили «Гомсельмаш». Да, это мы с вами их модернизировали, обновили оборудование, внедрили новые технологии. Но основы и традиции заложили наши отцы и деды. Создали целые школы, которые не могут сегодня повторить другие страны.

Нелегкий период для нас и сейчас: столкнулась Беларусь с новыми опасными вызовами. Спокойно жить не дают ни коронавирус, ни те, кто решился пошатнуть спокойствие внутри нашей страны. Бороться с такими «временными явлениями», а это точно все временно, можем только сообща.

Глава государства скажет очень важные слова: «Мы должны быть как никогда едиными и держаться друг за друга». Ведь необязательно сегодня быть аналитиком, чтобы оценить картину мира. Ее холст настолько испачкан эксцентричными художниками, что с каждым днем даже сложно удивляться.