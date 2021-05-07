Александр Лукашенко на вручении госнаград: «В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле»
Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция.
Символично, что церемония прошла накануне праздника Дня Победы. Это не раз подчеркнет Президент. Потому разговор 7 мая о героях прошлого и настоящего. Тот великий подвиг достался нам большой ценой предков, но и титанический труд приложили люди после войны, восстанавливая разрушенное в очень непростое время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди военного поколения совершили невозможное. Они смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов туда, на Восток, и наладить производство снарядов, танков, самолетов, других боеприпасов. Они буквально жили в цехах и работали на износ. После войны западная пресса предрекала нашей стране не менее четверти века на полное восстановление, но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы. Трудовые коллективы, которые вы сегодня представляете и которыми гордится наша страна: Белорусский автозавод – БелАЗ, Минский тракторный – МТЗ, Моторный. Восстановили «Гомсельмаш». Да, это мы с вами их модернизировали, обновили оборудование, внедрили новые технологии. Но основы и традиции заложили наши отцы и деды. Создали целые школы, которые не могут сегодня повторить другие страны.
Нелегкий период для нас и сейчас: столкнулась Беларусь с новыми опасными вызовами. Спокойно жить не дают ни коронавирус, ни те, кто решился пошатнуть спокойствие внутри нашей страны. Бороться с такими «временными явлениями», а это точно все временно, можем только сообща.
Глава государства скажет очень важные слова: «Мы должны быть как никогда едиными и держаться друг за друга». Ведь необязательно сегодня быть аналитиком, чтобы оценить картину мира. Ее холст настолько испачкан эксцентричными художниками, что с каждым днем даже сложно удивляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня это бойцы, так сказать, невидимого фронта – мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше. На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус – вирус саморазрушения. Но, в общем-то, подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения мы являемся. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет. И я хочу поблагодарить руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть нас хотели столкнуть. Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда, потому я много раз говори и повторю опять: основа нашей государственности, успешного развития нашей страны и процветания народа – неустанный созидательный труд на благо общества. Только труд может нам обеспечить и ту независимость, и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены всего этого. Только труд. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе.
Волнение Президент по-человечески понимает. Хотя и для него самого такое торжество каждый раз особая церемония. От талантливых и преданных людей, безусловно, хочется «подпитываться» такой особой энергетикой, которая однозначно придает сил. Для каждого из них признание не сюрприз, а результат долгой и усердной работы. Это как пазл, элементы которого собираешь всю жизнь. А потом наслаждаешься готовой картиной. В конце встречи от Президента напутствие: не сбавлять темпы, беречь здоровье и жить в мире. Уроки истории нас этому должны были научить.
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