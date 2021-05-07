Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь
Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.
Кстати, мы единственная страна в мире, которая не побоялась провести парад Победы в юбилейный год. COVID. У нас выработана своя модель борьбы с вирусом. Пока в мире идет борьба вакцин за рынки сбыта, у нас в стране активно идет вакцинация. Но не все готовы.
Победить предрассудки своей бабушке помогла наша коллега Наталья Стельмах (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Я, знаете, рад, это уже и моя в чем-то заслуга, и ваша, что мы на дыбы не подняли наше общество: «Ай-яй-яй, все, будет обвал, будет катастрофа». И наши люди не хлынули на улицы с протестами антиковидными. Спокойно мы лечим людей. Чтобы не боялись старики, за которых мы должны бояться, надо провакцинироваться. Это не хуже, ни в коем случае.
Помните, когда я сказал – мы должны сделать свою вакцину. Читаю: «Лукашенко безумец, это невозможно, как это, опыта нет, эту вакцину произвести». В пробирке мы вчера получили свою вакцину, белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как ее врачи называют, «живую». Создал «живую» вакцину.
Но мы не торопимся, мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. Смотрите, кто ожидал, что индийский штамм придет? Никто не ожидал. А может получиться так, что эти вакцины, за которые они сейчас уцепились друг другу, кто произвели, в горло, и начинают душить: «Наша лучше, та». Потому что это деньги большие.
Кто гарантирует, что эти вакцины, которые мы произвели, завтра будут помогать против новых мутаций этого вируса? А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится. Так, по-христиански, говоря.
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