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Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь

07 мая 2021 19:58
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Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.

Кстати, мы единственная страна в мире, которая не побоялась провести парад Победы в юбилейный год. COVID. У нас выработана своя модель борьбы с вирусом. Пока в мире идет борьба вакцин за рынки сбыта, у нас в стране активно идет вакцинация. Но не все готовы.

Победить предрассудки своей бабушке помогла наша коллега Наталья Стельмах (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь-1

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Я, знаете, рад, это уже и моя в чем-то заслуга, и ваша, что мы на дыбы не подняли наше общество: «Ай-яй-яй, все, будет обвал, будет катастрофа». И наши люди не хлынули на улицы с протестами антиковидными. Спокойно мы лечим людей. Чтобы не боялись старики, за которых мы должны бояться, надо провакцинироваться. Это не хуже, ни в коем случае.

Помните, когда я сказал – мы должны сделать свою вакцину. Читаю: «Лукашенко безумец, это невозможно, как это, опыта нет, эту вакцину произвести». В пробирке мы вчера получили свою вакцину, белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как ее врачи называют, «живую». Создал «живую» вакцину.

Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь-4

Но мы не торопимся, мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. Смотрите, кто ожидал, что индийский штамм придет? Никто не ожидал. А может получиться так, что эти вакцины, за которые они сейчас уцепились друг другу, кто произвели, в горло, и начинают душить: «Наша лучше, та». Потому что это деньги большие.

Кто гарантирует, что эти вакцины, которые мы произвели, завтра будут помогать против новых мутаций этого вируса? А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится. Так, по-христиански, говоря.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Наталья Стельмах # Евгений Пустовой # Фотофакт

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