Александр Лукашенко: мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который будем иметь

Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно. Кстати, мы единственная страна в мире, которая не побоялась провести парад Победы в юбилейный год. COVID. У нас выработана своя модель борьбы с вирусом. Пока в мире идет борьба вакцин за рынки сбыта, у нас в стране активно идет вакцинация. Но не все готовы. Победить предрассудки своей бабушке помогла наша коллега Наталья Стельмах (подробнее здесь).