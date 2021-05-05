Александр Лукашенко – Игорю Додону: «У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с белорусским лидером прошла за городом. Александр Лукашенко тепло приветствовал гостя, отметив, что его приезд пришелся на светлые праздничные дни.
Напомним, Игорь Додон прилетел в Минск сегодня вместе с парламентской делегацией Молдовы. Он отметил, что программа официального визита обширная, а вот дома у Президента Беларуси Игорь Додон впервые. Александр Лукашенко подтвердил: зарубежные гости здесь бывают нечасто.
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Я здесь у вас в первый раз, красиво.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаешь, тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин. У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится. Ты читал, наверное, про мое «Золотое дно» и дворцы.
Игорь Додон:
Слушайте, я эти глупости не читаю.
Александр Лукашенко:
Но тебе, думаю, покажу «золотое дно».
Игорь Додон:
Я эти глупости не читаю.
Александр Лукашенко:
Меня вдохновила природа. Вот сейчас мы с тобой сфотографируемся возле моего дуба. Наверное, даже в Молдове немного таких. Вот один, второй и там три. Они уже старенькие и как-то болели, я их вот спасаю. Четверть века, сколько я здесь живу, может, лет 20, я все время их спасаю.