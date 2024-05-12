Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну

Символы, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов. Сегодня, 12 мая, страна отмечает День государственных флага, герба и гимна, которые являются неотъемлемыми атрибутами независимости и объединяют нас в самые важные для страны моменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные символы прошли проверку временем и неразрывно связаны с историей Беларуси. Эти атрибуты независимости были не только свидетелями важнейших решений для развития Беларуси, но и продолжают сопровождать нас в повседневной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все чаще наши герб и флаг можно увидеть в окнах жилых домов, в автомобилях. А 3 июля, в главный для нашей страны праздник – День Независимости, в который мы отметим 80-летие освобождения Беларуси, миллионы соотечественников наполнят площади городов и сел, чтобы спеть гимн вместе. Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство. Единство, которое скреплено прочной памятью о героическом подвиге наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, патриотизмом, созидательным трудом и стремлением к миру. Единство, которое символизируют Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн Республики Беларусь. Единство, которое мы обязаны сохранить, чтобы сберечь свою страну, потому что время выбрало нас.

На торжественное мероприятие в столице в этом году собрались более 5 тысяч человек со всей страны. Аналогичные ритуалы принесения клятвы прошли во всех регионах Беларуси.