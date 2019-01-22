«Честность и справедливость». Новую редакцию закона о госслужбе рассмотрели на совещании у Президента

Новости Беларуси. Материальное положение госслужащих Беларуси должно соответствовать уровню благосостояния населения. Такое требование 22 января озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Материальное положение госслужащих Беларуси должно соответствовать уровню благосостояния населения. Такое требование 22 января озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании во Дворце Независимости обсуждают новую редакцию закона «О государственной службе». Документ готовят по поручению Александра Лукашенко.
В межведомственную группу, которая занималась разработкой законопроекта, вошли эксперты, преимущественно не связанные с госслужбой. Цель – повысить имидж государственного управления, а госслужбу сделать сродни воинской. Закрепление обязательных правил поведения, которые будут обеспечивать строгую исполнительскую дисциплину, – принципиальная позиция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современных условиях управленческая деятельность требует от госслужащих высокого профессионализма, преданности своей стране, строгой исполнительской дисциплины и внимательного отношения к людям. Во главу принимаемых ими решений должны быть положены честность и справедливость как основные моральные принципы. Новый закон должен создать четкую основу для этой работы.
Высокий правовой статус госслужащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госорганов.
При этом, поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что вот эти «коврижки», которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что есть. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое.
Следует дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к госслужащим, и мер по противодействию коррупции. При этом убедительно прошу вас не переписывать бездумно всё, что было в нашей истории.
Президента также интересует, как будет решаться задача по повышению престижа госслужбы, и какие этические правила предъявляются к госслужащим.