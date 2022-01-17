«Скажут, Боровик какой-то воинствующий. Я за мир, за дипломатию». Будет ли война в Восточной Европе? Мнения экспертов

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Появление ядерного оружия на границе Беларуси и Польши, что, по сути, существовало в Советском Союзе, возможно?

Вадим Боровик, политолог:

Должны телезрители понимать, такие заявления весомыми будут, когда это будет на уровне первых лиц. Но уже и министр иностранных дел Российской Федерации, и главы нашего и российского государств не исключают такую возможность. Но самоцелью нашей… У нас не агрессивная политика. Я еще раз говорю, я здоровый человек, у меня все хорошо. Я хочу жить в мирной стране, чтобы мои дети жили в мирной стране. Абсолютно гордимся Президентом, который, как детей своих, встречал ребят, которые вернулись. Самая главная была цель – чтобы волосинки не упало. Я говорю так жестко не для того, чтобы война началась, а чтобы она не началась. Поймите, о чем мы говорим. А эти мерзавцы должны понимать, они привыкли вытирать о нас ноги. Ведь они к нам относятся, как к какой-то банановой республике – завяжем здесь конфликт, пускай они друг друга режут, будем расчленять Российскую Федерацию и наживаться на этом. Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас оборонная доктрина – это надо четко понимать и людям объяснять, что в Конституцию вносятся изменения в том числе о ненападении с нашей территории. Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Нет, там не ненападение. Там написано: исключаем агрессию. А агрессия – это незаконное вторжение. Но это не означает… Путин сказал четко: удар будет нанесен и по командным центрам, где принимаются решения. То есть их же главная задача – втянуть Украину, чтобы война была безъядерная, там убивали, в Украине истерия. Они уже мобилизацию начали, призывают резервистов и так далее. Кирилл Казаков:

И женщин тоже. Вадим Гигин:

Да. Но удар будет нанесен и по тем центрам командным, где эти решения принимаются. Игорь Хлобукин:

Теми силами, которыми обладает наш союз с Россией в рамках ОДКБ. Мы не исключаем размещение современных средств вооружения, оборонительного в том числе и, может быть, с использованием каких-то современных локальных ядерных… Вадим Гигин:

Вот эту сказку, которую придумали для пропаганды – оборонительное, наступательное. Те вооружения, которые будут, необходимы для защиты нашей страны. А оборонительные они, наступательные… Такие, чтобы нанесли непоправимый для противника удар. Вадим Боровик:

Нам надо ускорить сегодня что? Чтобы здесь у нас были обученные специалисты, которые могут пользоваться и были размещены С-400, а лучше – С-500 и С-550. Понимаете, нам это скорее надо.

Игорь Хлобукин:

Центры же такие формируют сейчас. Вадим Боровик:

А касательно оружия стратегического или тактико-оперативного, мы можем его разместить и никому не говорить, чтобы они понимали. А когда надо, мы объявим. И вообще, никому не надо об этом говорить. Секретно надо везти и иметь. Игорь Хлобукин:

У нас небольшая территория. Вадим Гигин:

Секреты не помогают, как показал Карибский кризис. Все, что секретно, становится явно. Вадим Боровик:

А пускай они думают, что оно у нас уже есть. Вадим Гигин:

Они узнают быстро, в течение двух суток, о том, есть оно или нет. Понимаете, сейчас ситуация – действительно переживал мир такое. Карибский, берлинские кризисы. Начало 1980-х годов – я помню, когда были натовской классификации СС-20, их «Першинги-2» и томагавки. Если нам удастся разрешить, как тогда, мирными переговорами, это будет хорошо. Главная причина – мир перестает быть однополярным. И этот бывший гегемон в конвульсиях бьется, постепенно уступая свое лидерство. Сами понимают, что не могут уже лидерами быть. Тем не менее пытаются провоцировать войну, чтобы максимально сохранить свое какое-то влияние. Вадим Боровик:

Даже Трамп это признал. Трамп сказал: все проблемы создает Америка. Когда мы смогли с ними договориться? Когда у нас Хрущев пообещал, и на Кубе обнаружились наши соответствующие подводные лодки. Сейчас только заикнулся заместитель министра иностранных дел России, что не исключает возможность в Венесуэле и на Кубе размещения соответствующего оружия, у них вспотели и ладошки, и все остальное. Поэтому они должны понимать, что мы друг с другом воевать не будем. Украина – это такие же мы. И воевать нам с Украиной – это себя обречь на падение экономики, уничтожение собственного населения. Должны понимать, отвечать будут те, кто организовал. Вадим Гигин:

Что делать, если завтра украинская армия нападет на нас? Вадим Боровик:

Что делать – у нас есть все планы. Если мы будем говорить по телевизору, у нас ничего не получится.