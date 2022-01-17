«Скажут, Боровик какой-то воинствующий. Я за мир, за дипломатию». Будет ли война в Восточной Европе? Мнения экспертов
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Появление ядерного оружия на границе Беларуси и Польши, что, по сути, существовало в Советском Союзе, возможно?
Вадим Боровик, политолог:
Должны телезрители понимать, такие заявления весомыми будут, когда это будет на уровне первых лиц. Но уже и министр иностранных дел Российской Федерации, и главы нашего и российского государств не исключают такую возможность. Но самоцелью нашей… У нас не агрессивная политика. Я еще раз говорю, я здоровый человек, у меня все хорошо. Я хочу жить в мирной стране, чтобы мои дети жили в мирной стране. Абсолютно гордимся Президентом, который, как детей своих, встречал ребят, которые вернулись. Самая главная была цель – чтобы волосинки не упало. Я говорю так жестко не для того, чтобы война началась, а чтобы она не началась. Поймите, о чем мы говорим. А эти мерзавцы должны понимать, они привыкли вытирать о нас ноги. Ведь они к нам относятся, как к какой-то банановой республике – завяжем здесь конфликт, пускай они друг друга режут, будем расчленять Российскую Федерацию и наживаться на этом.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас оборонная доктрина – это надо четко понимать и людям объяснять, что в Конституцию вносятся изменения в том числе о ненападении с нашей территории.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Нет, там не ненападение. Там написано: исключаем агрессию. А агрессия – это незаконное вторжение. Но это не означает… Путин сказал четко: удар будет нанесен и по командным центрам, где принимаются решения. То есть их же главная задача – втянуть Украину, чтобы война была безъядерная, там убивали, в Украине истерия. Они уже мобилизацию начали, призывают резервистов и так далее.
Кирилл Казаков:
И женщин тоже.
Вадим Гигин:
Да. Но удар будет нанесен и по тем центрам командным, где эти решения принимаются.
Игорь Хлобукин:
Теми силами, которыми обладает наш союз с Россией в рамках ОДКБ. Мы не исключаем размещение современных средств вооружения, оборонительного в том числе и, может быть, с использованием каких-то современных локальных ядерных…
Вадим Гигин:
Вот эту сказку, которую придумали для пропаганды – оборонительное, наступательное. Те вооружения, которые будут, необходимы для защиты нашей страны. А оборонительные они, наступательные… Такие, чтобы нанесли непоправимый для противника удар.
Вадим Боровик:
Нам надо ускорить сегодня что? Чтобы здесь у нас были обученные специалисты, которые могут пользоваться и были размещены С-400, а лучше – С-500 и С-550. Понимаете, нам это скорее надо.
Игорь Хлобукин:
Центры же такие формируют сейчас.
Вадим Боровик:
А касательно оружия стратегического или тактико-оперативного, мы можем его разместить и никому не говорить, чтобы они понимали. А когда надо, мы объявим. И вообще, никому не надо об этом говорить. Секретно надо везти и иметь.
Игорь Хлобукин:
У нас небольшая территория.
Вадим Гигин:
Секреты не помогают, как показал Карибский кризис. Все, что секретно, становится явно.
Вадим Боровик:
А пускай они думают, что оно у нас уже есть.
Вадим Гигин:
Они узнают быстро, в течение двух суток, о том, есть оно или нет. Понимаете, сейчас ситуация – действительно переживал мир такое. Карибский, берлинские кризисы. Начало 1980-х годов – я помню, когда были натовской классификации СС-20, их «Першинги-2» и томагавки. Если нам удастся разрешить, как тогда, мирными переговорами, это будет хорошо. Главная причина – мир перестает быть однополярным. И этот бывший гегемон в конвульсиях бьется, постепенно уступая свое лидерство. Сами понимают, что не могут уже лидерами быть. Тем не менее пытаются провоцировать войну, чтобы максимально сохранить свое какое-то влияние.
Вадим Боровик:
Даже Трамп это признал. Трамп сказал: все проблемы создает Америка. Когда мы смогли с ними договориться? Когда у нас Хрущев пообещал, и на Кубе обнаружились наши соответствующие подводные лодки. Сейчас только заикнулся заместитель министра иностранных дел России, что не исключает возможность в Венесуэле и на Кубе размещения соответствующего оружия, у них вспотели и ладошки, и все остальное. Поэтому они должны понимать, что мы друг с другом воевать не будем. Украина – это такие же мы. И воевать нам с Украиной – это себя обречь на падение экономики, уничтожение собственного населения. Должны понимать, отвечать будут те, кто организовал.
Вадим Гигин:
Что делать, если завтра украинская армия нападет на нас?
Вадим Боровик:
Что делать – у нас есть все планы. Если мы будем говорить по телевизору, у нас ничего не получится.
Вадим Гигин:
Что будет делать Россия? Украина завтра спровоцирует и нападет на Донбасс.
Вадим Боровик:
У России в Украине есть соответствующие силы, которые дадут ответ, а Россия там вообще ни при чем. Там Россия не воюет.
Вадим Гигин:
Поэтому говорить, что Россия что-то делать точно не будет – нужно максимально дипломатическими методами делать, чтобы этого не было.
Вадим Боровик:
Вот, правильно. Скажут, Боровик какой-то воинствующий. Я за мир, за дипломатию. Но просто мы должны объяснить: если хулиган не знает, что ему будет ответ, то хулиган продолжает хулиганить. Но в первую очередь белорусы рассчитывают на мирную, созидательную жизнь, будем растить экономику и поддерживать наших военных.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, стоит руководствоваться, принимая те или иные решения, прежде всего интересами Беларуси и белорусского народа.
Игорь Хлобукин:
И давайте мы лучше патриотические центры создавать. Давайте растить своих спикеров региональных, мы должны идти к людям непосредственно там. От жизни на земле объяснять эти простые вопросы. Тогда успех наш будет.
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