Александр Тищенко: «Война будет только там, где будет готово пушечное мясо»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Алена Сырова, СТВ:

Во время учений к нам начнут прибывать российские войска. И очень часто мы слышим в последнее время о том, что они тут останутся. Более того, чуть ли не нападут на Украину. Могут ли воспользоваться тем, что сейчас будет такая большая концентрация российских войск у наших рубежей, в том числе и у южных, и устроить какую-то заварушку?

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

В данном случае концентрация войск всегда является признаком приготовления к каким-либо действиям: либо к обороне, либо к наступлению. Официально везде никто не хочет заявлять, что готов наступать. Но я скажу так, что война будет только там, где будет готово пушечное мясо. Думаю, что эта война будет, если она будет, будет не победоносная, не проигранная. Там не будет никого победителей. Это все готовится в данном случае только для длительных, бесконечных… Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как это сейчас продолжается в Донбассе. Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

И как в Донбассе, и как в Афганистане. Это похоже на ошейник такой шелковый. То есть которым можно управлять и больше, по сути дела, на расстоянии.