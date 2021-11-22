Щёкин: «Европейский союз как геополитический феномен теперь не имеет права морального дальше существовать»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Моравецкий сказал, что они – щит Европы от ценностей, которые идут с Востока, и начал даже тур по Прибалтике. Вчера вышла статья, где было сказано, что если Польша одолеет Лукашенко, тогда они станут региональным лидером. Это отвлечение? Президент тоже сегодня, говоря с губернатором Гродненской области и помощником Президента по Гродненской области, сказал о том, что это чистое отвлечение от внутренних проблем.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Здесь очень много составляющих. Боррель заявил о том, что, оказывается, мы с вами – это дьяволы на Востоке, против которых надо идти. Более того, он же заявил, что Америка и Запад – единственные, кто управляют миром, и все должны жить по их стандартам. Следующее. Мы увидели, как Польша красиво расчеловечила всю Европу. На мой взгляд, Европейский союз как геополитический феномен теперь не имеет права морального дальше существовать. Более того, мы увидели сегодня и паралич принятия решений во всей структуре управления Европы, вне зависимости – Меркель, не Меркель.

Внутри Польши очень много вопросов. Самый простой факт. Из всех кредитов МВФ 49 % направляется на Мексику и Польшу. Это немало, мягко говоря. Но, наверное, и здесь оказалось мало. Да, сейчас штрафные санкции против них. Их вывели из судейской коллегии европейской. Это просто звериная озлобленность. Прежде всего на то, что в 2020 году не получился госпереворот. Посмотрите, как выдержанно, корректно держит себя Александр Григорьевич Лукашенко. Да плевал он на них. Вот это их просто бесит. Ну а внутреннее… Действительно, две тенденции: традиционалистская и прогрессивная часть поляков. Но вот это все ведет к тому, что мы скоро увидим с вами новый польский маккартизм. Вот это будет сногсшибательная вещь в том плане, что само польское общество взорвется изнутри. Мы видим, какая ненависть там зреет. Мы даже не говорим о националистах, просто гражданское общество. С этим нам придется считаться и где-то помогать потом гражданскому обществу, в том числе и польскому.

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