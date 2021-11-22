Уже есть заключения экспертов. Какие химикаты применяли поляки против беженцев?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Видите кадры. Это, наверное, показали, следы от слезоточивого газа. И следователи находятся на нашей территории, тут фиксируются следы так называемой оранжевой или коричневой жидкости, которая была с соответствующими химикатами. Позже можно будет сказать, что установлено.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А что это за химикаты? Опять же, что говорят эксперты?