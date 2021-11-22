Уже есть заключения экспертов. Какие химикаты применяли поляки против беженцев?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Видите кадры. Это, наверное, показали, следы от слезоточивого газа. И следователи находятся на нашей территории, тут фиксируются следы так называемой оранжевой или коричневой жидкости, которая была с соответствующими химикатами. Позже можно будет сказать, что установлено.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А что это за химикаты? Опять же, что говорят эксперты?
Сергей Кабакович:
Аналогично. Сейчас у нас уже есть предварительное заключение как Национальной академии наук, так и Госкомитета судебных экспертиз. Это дельтаметрин, если я не ошибаюсь, это химикат, который применяется при необходимости травить насекомых либо сорные растения, что-то в этом роде. Но это не один условный химикат имеет раздражающее воздействие. Точно так же установлено, что было в так называемом слезоточивом газе. Здесь я, наверное, могу чуть позже привести, у меня есть названия всех этих химикатов. В принципе, уже даны заключения.