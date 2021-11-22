Лукашенко о ликвидации НКО в Беларуси: «Деньги они получали на своё существование и на революции здесь»

Новости Беларуси. Беларусь не будет задерживать беженцев, которые на законных основаниях попали к нам и теперь стремятся в страны Евросоюза. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью медиакомпании BBC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналист фактически озвучивал традиционно западные клише о Беларуси. Александр Лукашенко хоть и не раз заявлял свою позицию по этим темам, но все же доступно объяснил собеседнику свое видение повторно. Это не только ситуация на границе, но и взаимоотношения с Евросоюзом и Россией. Много времени британские редакторы уделили выборам Президента Беларуси и событиям августа 2020-го, интерпретируя их по-своему. На избитые тезисы о демократии, гражданском обществе и свободе Александр Лукашенко отвечал фактами.

Стивен Розенберг, ведущий международный обозреватель телекомпании BBC: Ликвидированы 270 НКО в Беларуси. Офис по правам людей с инвалидностью ликвидирован, любителей животных. Это разве оружие Запада? Еще одна цифра. 873 политических заключенных. Мария Колесникова не политзаключенный? Смелый человек, согласитесь. Возглавила протесты. То, что она сидит, – это не месть с вашей стороны?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Покажите Бабий Яр в Беларуси, где уничтоженные валяются, покажите. Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали.

Вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки. НКО, НПО и прочие, которые вы финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули. А тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь – если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время. Я не знаю, сколько точно вы финансировали НКО, но если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована незаслуженно – пожалуйста, обратитесь напрямую ко мне, я в течение суток разберусь. Если кто-то попал в этот список незаслуженно, он добро приносил животным, как вы сказали, мы его немедленно восстановим. 270 организаций НКО, 270!

Вы назовите представительство Организации Объединенных Наций, чем оно занималось? На деньги, которые должны были идти на благотворительность, оно финансировало протесты. Нанимали адвокатов и так далее. Это их профильная деятельность? Или отчасти Красный Крест и так далее. Их тоже назовите. А то, что вы называете животных, звучит на картинку. А вы посмотрите, чем они занимались. Для меня это новость, но я уверен, что это была шильда, что они защищали животных. А деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции – на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами.