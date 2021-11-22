Виктор Саевич: надеюсь, что новое идеологическое руководство Минска уберёт этих Радзивиллов, усилит идеологический фронт

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Давайте признаем честно, не будем ходить вокруг да около. Со стороны Запада против Союзного государства России и Беларуси идет гибридная война. От того, что она гибридная, а не горячая, она не становится менее опасной, а где-то даже более – кого-то расхолаживает. Мы увидели, как в 2020 году был вот этот мятеж, который действительно огромный ущерб нашей республике, Союзному государству нанес. Мы видим, что сейчас мигранты – это беженцы, это следующий эпизод. И таких эпизодов будет много. Идет борьба. Кто победит в этой борьбе? Мы должны победить в этой борьбе. Для этого надо мобилизовать все внутренние ресурсы. И не надо забывать, что у той же Польши очень мощная пятая колонна в нашей республике. Что, один Латушко у нас? Один Цепкало вот такой вот деятель? У нас до сих пор, извините, в Минске висят Радзивиллы на каждом шагу, которые уничтожали десятками тысяч белорусский народ, а они чуть ли не наши лидеры. И на каждом шагу. Я надеюсь, что новое идеологическое руководство Минска в лице Ольги Николаевны Чемодановой уберет этих Радзивиллов, усилит идеологический фронт. И действительно, пора уже мобилизовываться в полном порядке.

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