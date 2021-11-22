Прямой эфир

«Никто не верил, что страусы могут научиться танцевать». Пенсионерка рассказала о необычном хобби

22 ноября 2021 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жительница деревни Володьки Узденского района разводит редких птиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Никто не верил, что страусы могут научиться танцевать». Пенсионерка рассказала о необычном хобби-1

Во дворе у Валентины Михайловны Мацкевич можно увидеть около двух десятков пернатых. Все исключительно породистые. Экзотические курицы несут цветные яйца, а черное оперение американских уток Каюг при солнечном свете переливается зеленым цветом. В зимний период тяжело содержать необычных птиц, поэтому Валентина Мацкевич дарит их центрам экологического туризма. А вот страусы уехали жить в Столбцы.  

«Никто не верил, что страусы могут научиться танцевать». Пенсионерка рассказала о необычном хобби-4

Валентина Мацкевич:  
Я ему отдала этих страусов, он их дома поселил в саду у себя. Мужчина в возрасте был, он играл на гармошке, научил их танцевать. Когда играла музыка, они вокруг него кружились. Это было просто интересно для людей, никто не верил, что страусы могут научиться танцевать.  

Выращивает редких птиц Валентина Мацкевич у себя больше 10 лет. В планах – заняться разведением павлинов разных пород и всевозможной окраски.  

# Хобби # общество # Валентина Мацкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему выгодно снова делать нас виноватыми? Отвечает магистр политических наук
22 ноября 2021 20:19

Почему выгодно снова делать нас виноватыми? Отвечает магистр политических наук

«Около 80% из поступивших обращений удалось разрешить». Какие вопросы белорусы задали депутатам Мингорсовета?
22 ноября 2021 20:14

«Около 80% из поступивших обращений удалось разрешить». Какие вопросы белорусы задали депутатам Мингорсовета?

Виктор Саевич: надеюсь, что новое идеологическое руководство Минска уберёт этих Радзивиллов, усилит идеологический фронт
22 ноября 2021 20:09

Виктор Саевич: надеюсь, что новое идеологическое руководство Минска уберёт этих Радзивиллов, усилит идеологический фронт