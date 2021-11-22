«Никто не верил, что страусы могут научиться танцевать». Пенсионерка рассказала о необычном хобби

Во дворе у Валентины Михайловны Мацкевич можно увидеть около двух десятков пернатых. Все исключительно породистые. Экзотические курицы несут цветные яйца, а черное оперение американских уток Каюг при солнечном свете переливается зеленым цветом. В зимний период тяжело содержать необычных птиц, поэтому Валентина Мацкевич дарит их центрам экологического туризма. А вот страусы уехали жить в Столбцы.

Валентина Мацкевич:

Я ему отдала этих страусов, он их дома поселил в саду у себя. Мужчина в возрасте был, он играл на гармошке, научил их танцевать. Когда играла музыка, они вокруг него кружились. Это было просто интересно для людей, никто не верил, что страусы могут научиться танцевать.

Выращивает редких птиц Валентина Мацкевич у себя больше 10 лет. В планах – заняться разведением павлинов разных пород и всевозможной окраски.