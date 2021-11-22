Вадим Гигин: «Если додавят Меркель, то ничего хорошего в будущем Германии не будет»

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Сейчас об этом говорят, но холодная война уже давно идет. Хотя этот термин не совсем соответствует. По ряду позиций это более жесткое противостояние, чем то, которое было после Второй мировой войны. Что очень важно? Меркель действительно сильный политик. Меркель, несмотря на прямое давление со стороны США, канцлер Германии, и в обход нее посол США напрямую угрожал политикам ФРГ за поддержку «Северного потока – 2», несмотря на это она пошла на то, чтобы его достроить. И сейчас вопреки этой позиции она позвонила Лукашенко.

Алена Сырова, СТВ:

Хотя на нее давили.

Вадим Гигин:

И додавили, судя по всему. Потому что после этого звонка мы видели избиение людей в «Брузгах» (этот акт террора). Сейчас ведомство федерального канцлера пытается слова брать обратно, начинается непонятная какая-то возня в Германии. Судя по всему, давление оказалось слишком большим. И видно, что Меркель устала за эти все годы нахождения канцлером. Видно, какая усталость у нее есть. Если додавят Меркель, то ничего хорошего в будущем Германии не будет. Кризис, который у нас сейчас на границе, это не просто кризис отношений между Беларусью и Польшей. Это не только (хотя прежде всего) судьба 2 000 беженцев, о них мы должны думать и как решить их судьбу. А это очень важный переломный момент. Да, все, железный занавес есть, он существует на нашей границе. И его построили не мы, а с той стороны. Как и слова о железном занавесе в 1946 году прозвучали не с нашей стороны, а со стороны Запада. Конечно, будут пытаться обвинить нас. Чем мы на это ответим? Решения все Александр Лукашенко изложил. Пожалуйста, поляки, не хотите пускать, объяты шовинизмом, человеконенавистнической идеологией – мы готовы своими самолетами доставить в Германию, в Швецию, куда хотите. Нет, идет давление. Кто захочет вернуться домой… А что такое – вернуться домой? Почему эти люди идут через территорию Беларуси? Им визы западные посольства не дают. Они их оттуда не забирают. И куда домой? Многие продали последнее имущество.

Алена Сырова:

Люди, которые уезжают, говорят, что все равно будут пытаться.