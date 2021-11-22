Химикаты и остатки гранат на белорусской стороне. Можно ли относиться к этому, как к нападению Польши? Мнение СК

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Безусловно, наверное, здесь я только повторю то, что заявил председатель Следственного комитета, что рассматривается версия, что действительно действия польских силовиков в той или иной степени были запланированы. И это найдет свое отражение однозначно в расследовании уголовного дела. Здесь к слову скажу, что в рамках уже возбужденного уголовного дела по 128-й статье – преступления против человечества – в качестве одной составляющей это в любом случае ляжет в уголовное дело. Опять же, это не один материал, который присутствует. Давайте вернемся к августу 2021 года, когда было обнаружено вблизи границы, в Вороновском районе, тело беженца, гражданина Ирака с множественными травмами, гематомами, который, по установлению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз (в настоящее время уже экспертиза пришла), он скончался от множественных травматических воздействий тупым продолговатым предметом, можно предположить, дубинкой. У него сочетанные раны, геморрагический шок. Оттуда нужно уже считать.

Кирилл Казаков:

Чисто процессуально мы можем говорить. Президент сказал – я понимаю его заявление, оно достаточно эмоциональное и с точки зрения журналистики, наверное, это правильно. Польша фактически совершила нападение. Мы можем так говорить, как это звучит юридически? Потому что вы говорили, что ваши сотрудники Следственного комитета работали на территории Беларуси, ведь там находились эти остатки светошумовых гранат, там же находились эти полосы оранжевые химического вещества. Это территория Беларуси. Как к этому относиться?