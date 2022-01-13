Шульган о создании нового министерства: «Главное – не сам указ, главное – это работа, которая будет идти, исходя из положений»

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. Что нового предлагается в борьбе с серыми схемами в системе госзакупок и когда появится новое министерство – цифрового развития и связи – в Беларуси?

Если сказать в общих чертах, то новая структура будет реализовывать цифровую повестку дня. А это, сами понимаете, очень даже масштабно. Создадут ее на базе Министерства связи и информатизации. По такому пути пару лет назад пошла Россия.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: От системы закупок до финансовой грамотности. Это вопросы совещания во Дворце Независимости. Большой состав участников – руководство Совмина. Забегая вперед, скажу, что по ряду моментов, которые сегодня обсуждали и со временем предлагали запустить в работу, Президент говорил схожие вещи. Внедряемое должно быть обязательно результативным.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Скажу, что я очень доволен сегодняшним совещанием. Потому что, я считаю, что вот эта резолюция главы государства о доработке и внесении – это близко к финишной уже, наверное, черте. Которая, скажем так, утвердит и сам указ, и то, чего мы ждали. Ведь главное – не сам указ, главное – это работа, которая будет идти, исходя из положений указа. Хочу сказать еще то, что главой государства было обращено такое большое внимание тому, чтобы указ сработал. Не ради названия это делается. Знаете, Министерство связи и информатизации тоже достаточно емкое и красивое название. А ради того, чтобы то, что заложено, те функции, которые на себя берет дополнительно Министерство, были выполнены. И это действительно. Результат этого выполнения прочувствовали все в той же промышленности, сельском хозяйстве – во всех отраслях. И социальной сфере, я считаю, тоже немаловажно.

«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках.

Результаты проделанного труда, а главное, эффективность новшеств покажет только время. Важно, чтобы, как не раз сегодня отмечал Александр Лукашенко, все сделанное было не ради галочки и создания видимости работы.

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