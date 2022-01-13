Нанёс ущерб остановке – заплатил. Кухарев рассказал, во сколько обойдётся деструктивная деятельность

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.

Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесенном в результате протестных акций в Беларуси.

Кстати, механизм по возмещению затрат в действии. Столичный мэр Кухарев приводит совсем недавний пример.