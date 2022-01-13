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Нанёс ущерб остановке – заплатил. Кухарев рассказал, во сколько обойдётся деструктивная деятельность

13 января 2022 17:48
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Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.  

Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесенном в результате протестных акций в Беларуси.  

Кстати, механизм по возмещению затрат в действии. Столичный мэр Кухарев приводит совсем недавний пример.  

Нанёс ущерб остановке – заплатил. Кухарев рассказал, во сколько обойдётся деструктивная деятельность-1

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:  
По каждому случаю насчитывается в судебном порядке, увеличенный в стократном размере. Это довольно серьезные случаи. Вот недавно был факт рассмотрен в суде, когда был деструктивно настроенным гражданином нанесен ущерб автобусной остановке. В соответствии с этими нормативами, он выплатил сумму свыше 8 000 рублей.  

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# Закон # общество # Владимир Кухарев # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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