Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесённом в результате протестных акций в Беларуси

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.

«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках.

Специалисты подсчитали, что в первый же год будет сэкономлено для бюджета порядка миллиарда рублей. Речь шла и об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ. Проверки – а только в Минске за 2021 год их было проведено около 600 – показали большое число нарушений с их стороны. У Александра Лукашенко принципиальная позиция – за сделанное нужно отвечать.