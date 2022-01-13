Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесённом в результате протестных акций в Беларуси
Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.
«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках.
Специалисты подсчитали, что в первый же год будет сэкономлено для бюджета порядка миллиарда рублей. Речь шла и об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ. Проверки – а только в Минске за 2021 год их было проведено около 600 – показали большое число нарушений с их стороны. У Александра Лукашенко принципиальная позиция – за сделанное нужно отвечать.
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Финансовую тему на совещании продолжил вопрос о нанесенном ущербе в результате протестных акций в Беларуси. На устранение последствий выделялись деньги из бюджета. Затраты должны быть возмещены. Здесь же Александр Лукашенко особенно подчеркнет – благо вред не такой, как, к примеру, в отдельных городах Казахстана. На днях президент Токаев заявил о, том, что экономические потери от беспорядков могут составить 2-3 миллиарда долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К решению третьего вопроса нас подвела сама жизнь. Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана. В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги. Мной давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества. Ну а какую позицию они занимали, я уже не говорю, но мы все это прекрасно помним.