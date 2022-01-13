«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок. Специалисты подсчитали, что в первый же год будет сэкономлено для бюджета порядка миллиарда рублей. Речь шла и об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ. Проверки – а только в Минске за 2021 год их было проведено около 600 – показали большое число нарушений с их стороны. У Александра Лукашенко принципиальная позиция – за сделанное нужно отвечать. Тему продолжит Виктория Ходосок. Правительство предлагает новые подходы в организации закупок. А именно – указ по совершенствованию законодательства. Президент же говорит о результативности документа. Чтобы, например, он наконец-то помог навести порядок в сельском хозяйстве: в схеме закупок кормов сотни поставщиков и ненужных посредников между ними и сельхозструктурами. Или же в медицине: одна из областей, где серые схемы процветают. Неприятная история не так давно произошла в одной из минских больниц. Иностранная компания после конкурсной процедуры намеревалась под видом новой детали для компьютерного томографа поставить б/у. Цена вопроса – порядка 88 тысяч евро. Факт подмены вовремя обнаружили сотрудники Комитета госконтроля. Зарубежному поставщику, понятное дело, было отказано в ее приемке и монтаже (подробности здесь).

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Что предлагается? Это запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц. Аффилированные сговоры – это одна из коррупционных составляющих, которые, по исследованиям международных агентств, говорит о том, что порядка 20 % наносят ущерб при закупках товаров. То есть этот сговор дает завышение цен. Поэтому здесь, по предложению Комитета государственного контроля, это предложение принято, и в проекте указа даны определения. И дается понять, кто такие аффилированные лица и как их определять. Второе – операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков. Например, комбайн покупается по лизингу John Deere или Claas, не проводится процедура конкурса, и наши участники, тот же Гомсельмаш, не знают, что такая процедура проводится. Теперь это будет открыто, понятно, и все могут принять участие в нем. Этим мы стимулируем участие отечественных производителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конкурсы и прочее – это же не новации. У нас мы применяем кое-где это. Но не мне вам рассказывать, как там под нужные структуры этот конкурс подводят. Вы этого не знаете? Комитет госконтроля знает. Алексей Богданов:

Есть такое. Александр Лукашенко:

Чтобы у нас не получилось так, что мы тут вот сейчас конкурс объявим, и у нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут.