В Беларуси хотят создать Министерство цифрового развития и связи. Что по этому поводу думает Президент?

Новости Беларуси. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году это первая встреча. На повестке сразу несколько важных вопросов, требующих детального рассмотрения. Так, например, правительство подготовило проект указа, который бы позволил исключить недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок. Его 13 января представили Александру Лукашенко. Как отметили в МАРТе, новые подходы к госзакупкам в первый же год помогут сэкономить около миллиарда рублей. Еще один проект указа касается создания нового министерства – цифрового развития и связи. Главу государства прежде всего интересует, как его появление будет способствовать качественным изменениям в жизни белорусов и страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупредить просто хочу, что здесь не должно быть какой-то гонки, связанной с модными какими-то течениями. Если что-то меняем, должны быть изменения по существу. И самое главное, эти изменения должны быть востребованы обществом, экономикой. С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться и очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой стороны, следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня рассмотрим внимательно данный вопрос. Мне докладывают, что в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура, построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки, хранения, внедрены современные средства защиты информации. Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий.