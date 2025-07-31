Лукашенко: россияне готовы платить – надо развернуться, взять эти деньги
Мир, стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам.
Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства четко по каждому региону. Россия самый близкий во всех смыслах рынок, но не резиновый. Тем более после нового витка санкционных угроз со стороны Вашингтона Кремлю придется открыть еще шире свой рынок для стран, поддержавших нашего соседа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Россию ушел основной прирост экспорта за три года – плюс 10 миллиардов долларов. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, но нечего удивляться, они прежде всего готовы заплатить и профинансировать те проекты, Роман Александрович, которые нужны России. Ну это же естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся. Подробности.