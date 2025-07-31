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Лукашенко – послам: экспорт обеспечьте, когда китайцы валом прут!

31 июля 2025 17:31
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Мир, стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам.

Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель внешнеполитической деятельности – политический диалог монетизировать в товарооборот с положительным сальдо. Президент ставит вполне конкретные задачи.

Лукашенко – послам: экспорт обеспечьте, когда китайцы валом прут!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот вы сделайте то, о чем я вас всегда просил при назначении. Выполните свои обязанности. Это правительство пусть думает об экономике в целом. Экспорт обеспечьте. В этих сложных, трудных условиях, когда китайцы валом прут там... У меня с россиянами разговор простой: смотри, Путин говорит, чтобы мы не вскочили из огня да в полымя. Эти ушли, давили западники, сейчас китайцы еще сложнее. Они это понимают, но мы их должны понять, что для России сейчас Китай очень важен.

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# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Международная политика # Международное сотрудничество

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