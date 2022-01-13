В Беларуси появится база компаний-нарушителей. Кто туда будет попадать и зачем это надо?

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.
«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках.
Новые подходы к госзакупкам позволят в первый же год сэкономить порядка миллиарда рублей. Проект указа в целом глава государства одобрил. Дело за малым – осталось доработать пару технических нюансов. И до конца февраля документ должны представить на подпись Президенту.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Те компании, которые допустили выплаты зарплат в конвертах, не могут принимать участие в государственных закупках. Это предложение Госконтроля и глава государства поручил его доработать его с точки зрения формирования баз нарушителей. И вводить это ограничение для участия в государственных закупках. Действительно, такой базы сегодня нет, но Комитет госконтроля ее будет дорабатывать, мы будем ее публиковать, чтобы субъекты хозяйства, не осуществляющие госзакупку, могли видеть таких нарушителей. Это исключит дополнительно эти нарушения в нашей практике.
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