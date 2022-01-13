В Беларуси появится база компаний-нарушителей. Кто туда будет попадать и зачем это надо?

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.

«У нас этих жуликов не то что меньше, а они вообще исчезнут». Лукашенко высказался о проекте нового указа о госзакупках.

Новые подходы к госзакупкам позволят в первый же год сэкономить порядка миллиарда рублей. Проект указа в целом глава государства одобрил. Дело за малым – осталось доработать пару технических нюансов. И до конца февраля документ должны представить на подпись Президенту.