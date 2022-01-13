Александр Лукашенко: подготовлен проект указа, который позволит усовершенствовать систему закупок

Новости Беларуси. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году это первая встреча, на повестке сразу несколько важных вопросов, требующих детального рассмотрения. Так, например, правительство подготовило проект указа, который позволил бы исключить недобросовестное посредничество, а также усовершенствовать систему закупок. Его 13 января представили Александру Лукашенко. Как отметили в МАРТе, новые подходы к госзакупкам в первый же год помогут сэкономить около миллиарда рублей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос касается важнейшей темы – системы закупок. Она всегда была объектом моего пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем. Подготовлен проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организаций.
Еще один проект указа касается создания нового министерства – цифрового развития и связи. Главу государства прежде всего интересует, как его появление будет способствовать качественным изменениям в жизни белорусов и страны.
Кроме того, с учетом нашего опыта прошлых лет да и недавнего в других странах, на рассмотрение представлен проект указа, ужесточающий ответственность за нанесение ущерба зданиям, сооружениям, общественному имуществу в результате так называемых акций протеста.
В Беларуси хотят создать Министерство цифрового развития и связи. Что по этому поводу думает Президент, читайте здесь.