Александр Лукашенко: подготовлен проект указа, который позволит усовершенствовать систему закупок

Новости Беларуси. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году это первая встреча, на повестке сразу несколько важных вопросов, требующих детального рассмотрения. Так, например, правительство подготовило проект указа, который позволил бы исключить недобросовестное посредничество, а также усовершенствовать систему закупок. Его 13 января представили Александру Лукашенко. Как отметили в МАРТе, новые подходы к госзакупкам в первый же год помогут сэкономить около миллиарда рублей.