Генсек ОДКБ: даже просто прибытие миротворцев в Казахстан отрезвило горячие головы, сорвало замыслы

В Казахстане восстановлен конституционный порядок. В связи с этим миротворческая миссия ОДКБ завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента из страны.

К возвращению домой готовятся и белорусские военные. Генсек ОДКБ Станислав Зась пообещал, что этот процесс займет не более 10 дней. Миротворцы уже начали передавать охрану социально значимых объектов казахстанским силовикам, готовят технику для загрузки в самолеты.