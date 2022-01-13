Генсек ОДКБ: даже просто прибытие миротворцев в Казахстан отрезвило горячие головы, сорвало замыслы

В Казахстане восстановлен конституционный порядок. В связи с этим миротворческая миссия ОДКБ завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента из страны.
В Казахстане восстановлен конституционный порядок. В связи с этим миротворческая миссия ОДКБ завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента из страны.
К возвращению домой готовятся и белорусские военные. Генсек ОДКБ Станислав Зась пообещал, что этот процесс займет не более 10 дней. Миротворцы уже начали передавать охрану социально значимых объектов казахстанским силовикам, готовят технику для загрузки в самолеты.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Трудный период в жизни Казахстана пройден. Страна возвращается к нормальной жизни, и в том числе благодаря помощи и поддержке всех наших государств ОДКБ, и прежде всего, конечно, тех ребят, которые стоят сейчас в этом боевом строю. Они честно выполнили свой воинский долг и оказали такую необходимую поддержку, помощь Казахстану в эти трудные, тяжелые и трагичные дни. Понимаете, в эти дни важна для Казахстана не столько военная помощь, сколько такая моральная политическая поддержка. Даже просто прибытие сюда миротворцев отрезвило некоторые горячие головы, сорвало некоторые даже, может быть, и замыслы.
Всего во время операции ОДКБ в Казахстан было переброшено более 2 000 военных и 250 единиц техники. Миротворцы смогли быстро обеспечить безопасность граждан и гарантировать работу стратегических объектов в Казахстане. Станислав Зась поблагодарил миротворцев за работу и передал им слова благодарности от президента Токаева. А «Белавиа» анонсировала возобновление авиасообщения с Алматы. Рейсы в расписание вернутся с 15 января.
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