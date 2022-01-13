Лукашенко о финансовой грамотности: боюсь я, чтобы мы не притащили то, что не востребовано

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.
Еще одной темой для обсуждения стал 13 января вопрос повышения финансовой грамотности белорусов. В стране может появиться институт, который будет заниматься консультированием людей по банковским операциям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями. Поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями. Получение помощи в выборе финансового учреждения, непосредственно самих инвестиционных или кредитных продуктов – это вопросы, с которыми сталкиваются большинство членов нашего общества. В данном случае задача государства – сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами. Боюсь только я, изучая эту идею, чтобы мы, опять же, не притащили то, что в обществе не востребовано. Поэтому хотел бы по существу послушать доклад по проекту соответствующего указа.
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