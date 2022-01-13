Лукашенко о финансовой грамотности: боюсь я, чтобы мы не притащили то, что не востребовано

Новости Беларуси. От системы госзакупок до финансовой грамотности. Президент 13 января провел совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство предлагает четыре новых проекта указов. К примеру, новые подходы к организации и проведению государственных закупок.

Еще одной темой для обсуждения стал 13 января вопрос повышения финансовой грамотности белорусов. В стране может появиться институт, который будет заниматься консультированием людей по банковским операциям.