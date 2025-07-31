Картофель под угрозой? Выяснили, как повлияют ливни на урожай второго хлеба в Беларуси

Непогода продолжает испытывать на выносливость белорусских аграриев. Обильные осадки замедляют ход жатвы. Высокая влажность становится причиной развития заболеваний у растений. Особенно это касается картофеля. Вопрос сохранения урожая второго хлеба на особом контроле. И это не удивительно, ведь именно с картошкой белорусы ассоциируются во всем мире. Какие виды на урожай и будет ли осенью с драниками – материал Влады Родовской.

Если в Дзержинском районе местность не низинная (здесь находится самая высокая точка Беларуси), то жителям других районов повезло куда меньше. Вот так белорусы собирали картофель стоя по колено в воде.

Высокая влажность в почве – показатель, который аграрии не в силах контролировать. А вот с заболеваниями растений – бороться можно. По несколько раз в день в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи» проводят мониторинг картофельных нив. Дополнительно обрабатывают ботву от фитофторы. Да, расход средств защиты вырос в разы, но тут не до экономии. Урожай надо сохранить и собрать.

Елена Мякенькая, агроном сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Обработки мы проводим каждые 10-14 дней, чтобы сохранить максимально в здоровом виде ботву. Чтобы потом не перешла болезнь дальше в клубень, чтобы можно было потом получить хороший урожай. Обработки производятся самоходными опрыскивателями. Смотрим посевы, чтобы были максимально готовы для обработки, чтобы препарат хорошо лег на ботву, чтобы максимально защитить растение.