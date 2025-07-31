Картофель под угрозой? Выяснили, как повлияют ливни на урожай второго хлеба в Беларуси
Непогода продолжает испытывать на выносливость белорусских аграриев. Обильные осадки замедляют ход жатвы. Высокая влажность становится причиной развития заболеваний у растений. Особенно это касается картофеля. Вопрос сохранения урожая второго хлеба на особом контроле. И это не удивительно, ведь именно с картошкой белорусы ассоциируются во всем мире.
Какие виды на урожай и будет ли осенью с драниками – материал Влады Родовской.
Если в Дзержинском районе местность не низинная (здесь находится самая высокая точка Беларуси), то жителям других районов повезло куда меньше. Вот так белорусы собирали картофель стоя по колено в воде.
Высокая влажность в почве – показатель, который аграрии не в силах контролировать. А вот с заболеваниями растений – бороться можно. По несколько раз в день в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи» проводят мониторинг картофельных нив. Дополнительно обрабатывают ботву от фитофторы. Да, расход средств защиты вырос в разы, но тут не до экономии. Урожай надо сохранить и собрать.
Елена Мякенькая, агроном сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Обработки мы проводим каждые 10-14 дней, чтобы сохранить максимально в здоровом виде ботву. Чтобы потом не перешла болезнь дальше в клубень, чтобы можно было потом получить хороший урожай. Обработки производятся самоходными опрыскивателями. Смотрим посевы, чтобы были максимально готовы для обработки, чтобы препарат хорошо лег на ботву, чтобы максимально защитить растение.
Всего же под картофель здесь отведено 270 гектаров земли. Сейчас время цветения овоща – самый пик роста. По возможности в хозяйстве убирать будут уже во второй половине августа. В помощь приобрели новую технику – отечественный комбайн с боковым подкопом.
Подробности в видео.