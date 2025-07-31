Лукашенко – послам: мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Но если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, я это знаю больше, чем кто-либо здесь сидящий, начиная от обычных вооружений и заканчивая ядерным вооружением, мужики, очень сложно было бы представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия – это гарант нашей безопасности.

Мы суверенное, независимое государство. И последнее десятилетие, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенные и независимые. Ну, а если уж так рассуждать, то встает вопрос: ну, а прихвостни в Украине – они что, суверенные и независимые? И что бы было, если бы они были суверенны и независимы, как они это понимают или не понимают.

Поэтому все это от того, как мы это воспринимаем. Я это специально говорю для послов, потому что наши члены правительства, высшие должностные лица, которые здесь присутствуют, и министры это давно усвоили. Но у некоторых послов у нас не в силу того, что они продажные, как до 2020 года некоторые были, может, их уже и нет сегодня, Максим Владимирович, у нас. Может быть, и нет. Я знаю, что говорю. Но если есть у кого-то что-то в голове шальное, выбросьте.

Время идет. Не заметите, как постареете и зададите себе вопрос: а против кого и за что вы боролись? Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенны и независимы. Хотя это очень дорого стоит. Наша политика исходит от земли. Все земное. Кто бы мне что ни говорил и в России, и в других местах, я всегда говорю: соседи есть соседи. Их не выбирают, они от Бога. А коли это сосед, с ним надо выстраивать отношения.

Читайте также:

Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвемся за океан или в ЕС

Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может

Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику