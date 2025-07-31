Лукашенко: как только появилось в Беларуси ядерное оружие, тон разговора с США и другими стал иной

Мир, стремительно меняющийся, который на глазах становится многополярным, где формируются принципиально новые центры силы, мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам.
Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломатия — это всегда переговоры, это венец работы. А за кадром кулуарные игры, целесообразные решения и зачастую информационные противостояния. Любые поводы используют для того, чтобы вбить клин между странами, создать межведомственные трения. Мудрый политик Александр Лукашенко, что называется, приоткрыл обложку синограммы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет. – «Мы это поняли». Ну и хорошо. Так что в этом плохого? Какая страна нам смогла бы предоставить такой щит? Никакая. Кроме России. А это дорогого сегодня стоит.
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