Сергей Сивец: Латушко, Цепкало, Тихановская – это люди, реактивированные в своё время, это спящая, завербованная оппозиция
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Последние законы, которые у нас были приняты: понятие беспорядков, ужесточений, которые могут за ним последовать. Они могут остановить, как мы говорим, журналисты (возможно, не очень юридически выверенное слово), терроризм, который сейчас идет у нас?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я склонен к тому, что остановить терроризм, проявление терроризма в нашей стране нам поможет историческая память. Я на протяжении всего года наблюдаю, как развиваются события. И та информация, которая появляется в средствах массовой информации… Ловлю себя на мысли, что все это было уже в нашей истории. Это было в конце XIX и начале XX века, проявление терроризма среди эсэровцев, анархистов, бомбистов и так далее. Когда священник Георгий Гапон с двумя платочками, белым и красным, шел с петицией к царю к Зимнему дворцу и подставил, по сути, людей под расстрел – Кровавое воскресенье. Он шел тоже под светлыми лозунгами, свобода рабочим. Мы это все проходили в своей истории. Эти проявления террористических акций направлены только на одно – чтобы заставить власть проявить жесткую реакцию, противодействие этим проявлениям. А это любая власть обязана сделать по определению, по умолчанию. И, соответственно, в очередной раз возбудить народ, в очередной раз вывести их на улицу на волне эмоционального восприятия жесткости власти.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С другой стороны, наш народ за последние 20 лет, пережив 1990-е, привык жить спокойно.
Алена Сырова, СТВ:
Мы же меняем законодательство, сделали определенные выводы из той ситуации. Но если остаются такие люди, если они по-прежнему готовы на радикальные действия – может быть, недостаточно?
Кирилл Казаков:
Перед началом программы мы говорили, что некоторые законы радикализировали, ужесточили, но, возможно, недостаточно.
Сергей Сивец:
Абсолютно соглашусь с Президентом, что по прошествии года если все-таки остались люди, которые слепо верят призывам, которые звучат из Telegram-каналов, социальных платформ, то это люди либо крайне невежественные, либо это уже солянка невежественности и определенных психических отклонений. Я не беру категорию, которую Олег Сергеевич обозвал организаторами – Латушко, Цепкало, Тихановская и так далее. Это люди реактивированные в свое время, это так называемая спящая, завербованная оппозиция, это исполнители, которых рекрутировали для определенной цели – для насильственного свержения, слома власти. И эти люди сейчас продолжают свою деструктивную политику. Куда их девать, что с ними делать? Естественно, государство должно мобилизоваться полностью, должно мобилизовать весь ресурс, в том числе правовой. И мы это делаем на протяжении года. Вы же видите, что практически в текущем режиме принимаются законодательные акты, непосредственно направленные на недопущение насильственного слома конституционного строя, вооруженного мятежа и так далее.
Кирилл Казаков:
Мы были настолько либеральны, что позволили возникнуть этому всему?
Сергей Сивец:
Да, но эта работа должна носить комплексный характер. Недостаточно только правовых регуляторов, должны быть еще и моральные регуляторы, должна быть нормальная, здоровая пропагандистская работа, которая показывала бы истинную сущность, истинное лицо и истинные причины всего, что происходит. Так просто от нас не отстанут.
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