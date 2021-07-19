Сергей Сивец: Латушко, Цепкало, Тихановская – это люди, реактивированные в своё время, это спящая, завербованная оппозиция

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Последние законы, которые у нас были приняты: понятие беспорядков, ужесточений, которые могут за ним последовать. Они могут остановить, как мы говорим, журналисты (возможно, не очень юридически выверенное слово), терроризм, который сейчас идет у нас?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я склонен к тому, что остановить терроризм, проявление терроризма в нашей стране нам поможет историческая память. Я на протяжении всего года наблюдаю, как развиваются события. И та информация, которая появляется в средствах массовой информации… Ловлю себя на мысли, что все это было уже в нашей истории. Это было в конце XIX и начале XX века, проявление терроризма среди эсэровцев, анархистов, бомбистов и так далее. Когда священник Георгий Гапон с двумя платочками, белым и красным, шел с петицией к царю к Зимнему дворцу и подставил, по сути, людей под расстрел – Кровавое воскресенье. Он шел тоже под светлыми лозунгами, свобода рабочим. Мы это все проходили в своей истории. Эти проявления террористических акций направлены только на одно – чтобы заставить власть проявить жесткую реакцию, противодействие этим проявлениям. А это любая власть обязана сделать по определению, по умолчанию. И, соответственно, в очередной раз возбудить народ, в очередной раз вывести их на улицу на волне эмоционального восприятия жесткости власти. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С другой стороны, наш народ за последние 20 лет, пережив 1990-е, привык жить спокойно. Алена Сырова, СТВ:

Мы же меняем законодательство, сделали определенные выводы из той ситуации. Но если остаются такие люди, если они по-прежнему готовы на радикальные действия – может быть, недостаточно? Кирилл Казаков:

Перед началом программы мы говорили, что некоторые законы радикализировали, ужесточили, но, возможно, недостаточно.