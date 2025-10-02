Последние штрихи – Лельчицы готовятся к проведению «Дaжынaк»

Беларусь успешно завершает сельскохозяйственный сезон и по традиции отмечает главный праздник хлеборобов во всех регионах страны. 3 октября фестивальную эстафету «Дaжынaк» принимают Лельчицы. За достижения аграриев город получил в подарок масштабное благоустройство и новые объекты, которые будут радовать местных жителей не одно десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столь масштабная одномоментная перезагрузка в современной истории райцентра произошла впервые. Впрочем, не обошлось без труда самих жителей. Благодаря участию в районных субботниках Лельчицы превратились в настоящую областную столицу «Дaжынaк»!

Финальные штрихи в преддверии большого праздника. Завтра Лельчицы будут принимать гостей. Городской поселок преобразился, начиная с въездных ворот местной автостанции.

Анна Корольчук, корреспондент:

Удобная посадочная платформа, светлый зал ожидания и все элементы безбарьерной среды. В месяц здесь встречают и провожают в путь около 2 тысяч пассажиров. Транспортный узел обслуживает пять городских и 37 пригородных маршрутов.

Станцию в Лельчицах открыли 50 лет назад. Модернизация стала достойным подарком к юбилею. Впрочем, в этом году через масштабную трансформацию в поселке прошли десятки важных социальных объектов, в том числе центральная районная больница.

Александр Гусак, главный врач Лельчицкой центральной районной больницы:

С начала года мы уже полностью отремонтировали первый этаж поликлиники, частично третий этаж. Уже обновилась лаборатория, детская консультация. Сегодня мы открываем обновленное хирургическое отделение. И надеюсь, что в следующем году тоже продолжим обновлять нашу ЦРБ.