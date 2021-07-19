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«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе

19 июля 2021 17:43
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Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь». Подробнее здесь.

«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе-1

Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.

С подробностями Вадим Смоляк из Лиды.

«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе-4

Вадим Смоляк, корреспондент:
Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. 

Что ждет дальше этих граждан Ирака и что будет, если такая ситуация будет повторяться, мы узнали у самих пограничников.

«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе-7

Михаил Кузнецов, пресс-секретарь Лидского пограничного отряда:
В настоящий момент проводятся все необходимые проверочные мероприятия, проводится опрос данных граждан. Данным гражданам оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь. Впоследствии своего вынужденного нарушения границы они будут освобождены.

В целом органы пограничной службы постоянно адаптируются под изменяющиеся условия обстановки. Органы пограничной службы делают все, чтобы защитить свою страну, своих граждан и территориальную целостность и независимость Республики Беларусь.

# Беженцы # общество # Михаил Кузнецов # Юлия Алексеюк # Вадим Смоляк # Фотофакт

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