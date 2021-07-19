«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.
Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь». Подробнее здесь.
Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.
С подробностями Вадим Смоляк из Лиды.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан.
Что ждет дальше этих граждан Ирака и что будет, если такая ситуация будет повторяться, мы узнали у самих пограничников.
Михаил Кузнецов, пресс-секретарь Лидского пограничного отряда:
В настоящий момент проводятся все необходимые проверочные мероприятия, проводится опрос данных граждан. Данным гражданам оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь. Впоследствии своего вынужденного нарушения границы они будут освобождены.
В целом органы пограничной службы постоянно адаптируются под изменяющиеся условия обстановки. Органы пограничной службы делают все, чтобы защитить свою страну, своих граждан и территориальную целостность и независимость Республики Беларусь.