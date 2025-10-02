Муковозчик: соседи по планете начинают вести себя вызывающе, армию боеспособную готовят

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Иногда интересно бывает посмотреть, что делается у добрых соседей. Сверить, так сказать, часы. Ну, или чему поучиться. Вот, скажем, в Америке – они же там не просто ввели сдачу нормативов по физподготовке дважды в год для всех генералов и офицеров вновь.

Они, страшно подумать, хотят еще и убрать из армии всех, цитирую военного министра, «мужиков в платьях, трансгендеров, радикальных экологов, борцов с глобальным потеплением и бородатых, кроме спецназа».