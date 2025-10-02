Муковозчик: соседи по планете начинают вести себя вызывающе, армию боеспособную готовят

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Иногда интересно бывает посмотреть, что делается у добрых соседей. Сверить, так сказать, часы. Ну, или чему поучиться. Вот, скажем, в Америке – они же там не просто ввели сдачу нормативов по физподготовке дважды в год для всех генералов и офицеров вновь.
Они, страшно подумать, хотят еще и убрать из армии всех, цитирую военного министра, «мужиков в платьях, трансгендеров, радикальных экологов, борцов с глобальным потеплением и бородатых, кроме спецназа».
Мудрые учатся на чужих ошибках. Подробности здесь.
Андрей Муковозчик:
И знаете что? Вся вот эта надутая многозначительность типа «я вывел поближе в океан пару атомных подлодок» не пугает нисколечко. А вот такая перспектива – физо дважды в год – пугает всерьез.
Вызывающе себя начинают вести соседи по планете, армию боеспособную готовят, говорят, мы такие сильные, что аж самим страшно! Этак они и правда снова станут способны воевать – ну и зачем такого дожидаться?
Подробности в видео.