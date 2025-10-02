«Дело лифтёра». Как искали самого жестокого маньяка суверенной Беларуси и кто им оказался?

Он не ушел от возмездия даже спустя 30 лет. Правоохранители задержали самого жестокого серийного маньяка в истории суверенной Беларуси. Им оказался 53-летний житель Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На счету душегуба восемь убийств и два покушения. Но эти цифры могут быть не окончательными. Следствие продолжается, устанавливаются новые факты кровавых преступлений.

90-е. Эпоха, которую сегодня вспоминают со смешанными чувствами ностальгии и страха. Разгул преступности, бандитские разборки, неопределенность. Но даже на фоне общего хаоса новость о серии жестоких убийств повергла в шок всю страну. Восемь загубленных жизней. Жертвами маньяка становились те, кто не мог дать отпор. Девочки-подростки и молодые женщины в возрасте до 20 лет.

Там он тоже меня очень сильно бил и спиной о пол. В общем, сопротивлялась я, естественно, как могла. Пока не вспомнила папины слова, что, Света, если что-то случается, то двумя пальцами в глаза надо. Я так и сделала.

Убийца действовал с особым цинизмом. Схема была однотипна и пугающе жестока. Мужчина выходил на охоту в разгар рабочего дня, с 13 до 15 часов, когда в школах начиналась пересменка и дети шли домой. Своих жертв он выслеживал у многоэтажек, проникал за ними в подъезд, нападал в кабинах лифтов и на лестничных пролетах. Вдали от чужих глаз совершал действия сексуального характера. В Могилеве задержали самого опасного маньяка в истории суверенной Беларуси.

На первое убийство маньяка толкнул страх. Встретив сопротивление жертвы, он испугался разоблачения. Этот ужас вылился в удар. В последующих преступлениях страх сменился леденящим душу хладнокровием. Он душил своих жертв или наносил ножевые ранения.

– Отверткой ударил три раза. Раз, два, три.

– С какой целью наносил удар?

– У меня была отвертка. Я думал: пробьет она кожу или не пробьет? Она не пробила.

Маньяк орудовал на территории Могилевской, Витебской и Минской областей. И здесь следователи нашли ключевое звено. Все эпизоды были объединены близостью к крупным железнодорожным узлам. Оперативники отработали сотни версий, искали того, кто мог быстро перемещаться между городами на поездах. Проверяли работников железной дороги, обслуживающий персонал, командированных специалистов. Однако дело оказалось сложнее. Тогда раскрыть его по горячим следам не удалось.

И даже сейчас у меня нет сил и слов, которые смогут выразить всю боль, через которую прошла наша семья. Боль потери. Я видела, когда ребята сидели в РУВД, они там жили. Они там просто жили. Низкий материнский поклон всем тем, кто был причастен к этому поиску.

Поиски не прекращались практически 30 лет. С помощью современных технологий и оборудования судмедэкспертам удалось установить ДНК преступника и выйти на его след. Специалисты проверили более 100 тысяч человек со всей Беларуси и нашли виновного.

Татьяна Дубинич-Федорова, заместитель начальника управления судебно-биологических экспертиз, начальник отдела генетических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Проведено более 130 экспертиз, в которых было исследовано более 8 тысяч объектов. Это очень кропотливый труд экспертов, который потребовал от них предельной концентрации и внимания. Благодаря профессионализму, опыту и знаниям экспертов по работе с такими сложными следами, как латентные и старые следы, нам удалось в 2024 году установить смешанный генетический профиль на одежде потерпевших лиц.

Кровавым монстром из 90-х оказался 53-летний работник одного из могилевских предприятий. Тихий, необщительный, неконфликтный. Все эти годы он вел одинокий, обособленный образ жизни. Старался лишний раз нигде не светиться. От возмездия уйти это не помогло. Мужчину задержали в центре Могилева при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».