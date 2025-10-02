Международный форум по беспилотным аппаратам прошёл в Минском районе

Знакомство с новыми разработками и обмен опытом. В Беларуси завершился II Международный форум по беспилотным аппаратам. Он объединил руководителей и специалистов компаний и учебных учреждений, специализирующихся на разработке и обучении БПЛА из России, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники знакомились с новыми моделями дронов, участвовали в мастер-классах. На форуме была затронута тема управления беспилотниками при помощи искусственного интеллекта. Также специалисты обсудили подготовку инженерных кадров для разработки, производства и эксплуатации беспилотной техники.

Николай Гундилович, директор Института повышения квалификации и переподготовки:

Они, во-первых, позволяют осуществлять некоторые работы гораздо безопаснее. Например, человеку не нужно ходить по болотам, лесам. Или, например, обследование линии электропередач, где высоковольтное напряжение. Это можно сделать при помощи беспилотника быстрее, дешевле и гораздо безопаснее.

Беспилотные летательные аппараты используются практически во всех сферах. Это лесное и сельское хозяйство, логистика, мониторинг экологической ситуации и водных ресурсов. Они незаменимые помощники правоохранителей, например, для оценки дорожной обстановки или выяснения местонахождения преступника.