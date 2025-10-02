В Минске прошло заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России

В Минске состоялось совместное заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящему Форуму регионов, который запланирован на 2026 год. Центральной площадкой на этот раз станет белорусская столица.

Событие станет платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития и реализации совместных экономических проектов. Пройдут пленарные заседания, также особое внимание будет уделено побратимским связям. В ходе встречи спикеры также рассмотрели вопросы межрегионального взаимодействия и продовольственной безопасности.