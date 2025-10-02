В Минске прошло заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России
В Минске состоялось совместное заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящему Форуму регионов, который запланирован на 2026 год. Центральной площадкой на этот раз станет белорусская столица.
Событие станет платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития и реализации совместных экономических проектов. Пройдут пленарные заседания, также особое внимание будет уделено побратимским связям. В ходе встречи спикеры также рассмотрели вопросы межрегионального взаимодействия и продовольственной безопасности.
Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Белорусская сторона в лице председателя Минского облисполкома внесла предложение провести очередной форум в 2026 году на базе Минской области. Предварительно планируется задействовать площадки, которые доказали свой хороший потенциал. Международный выставочный центр BELEXPO продемонстрировать в рамках нашего форума.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Сегодня мы рассмотрели вопрос сотрудничества Минской области и Калининградской области России. Обсуждение прошло успешно, на мой взгляд, потому что очень много совместных проектов, хозяйственных связей. Мы удовлетворены в целом, что сотрудничество между регионами России и Беларуси успешно развивается, этому во многом способствуют вот эти форумы.
Напомним, предыдущий Форум регионов прошел летом 2025 года в Нижнем Новгороде. По его итогам было подписано 100 контрактов на сумму 20 миллиардов российских рублей, а также более 200 документов о сотрудничестве.