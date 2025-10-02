Система профессионального образования Беларуси отмечает 85 лет со дня основания

Из ремесленных училищ – в мощную структуру, которая обеспечивает высококвалифицированными кадрами экономику страны. Система профессионального образования Беларуси отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

289 учебных заведений, около 183 тысяч учащихся, свыше 200 специальностей. За этими цифрами скрывается будущее Беларуси. Ведь кадры готовят буквально для всех отраслей: от промышленности и строительства до социальной сферы. А еще рабочие профессии и специалисты среднего звена, которые составляют около 70 % кадрового потенциала страны.

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси: Специальности IT-профиля, специальность для сферы образования «Воспитательная работа», рабочего со средним специальным образованием «Кузовной ремонт автомобилей». Поскольку это вообще интересная программа рабочая со средним специальным образованием. Это уже дитя XXI века, это рабочий с высокой степенью не только практических навыков, но и теоретической подготовки.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Колледжи сегодня, как единый вид, реализуют программы профессионально-технического, среднего специального образования разного уровня и образования взрослых по рабочим профессиям. Ежегодно у нас пять специальностей открываются, исходя из запроса реального сектора. Какие-то из них обновляются. Новые специальности открываются в колледжах в зависимости от тех процессов, которые происходят в реальном секторе.

Профессиональное образование в Беларуси – в тренде. Более половины выпускников 9-х классов выбирают колледжи. Несмотря на то, что с каждым годом серьезнее становится отбор и растут проходные баллы. Те, кто дает профессиональные знания будущим специалистам, сегодня принимали поздравления. Заслуженные награды получили около 40 ветеранов-представителей сферы образования из всей страны.