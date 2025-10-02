Нашим европейским соседям остается только закрыться от мнимой угрозы с Востока через космическое пространство. На земле уже созданы все возможные препятствия: забор длиной более 185 километров и стоимостью 400 млн долларов, границы на замке и откровенный саботаж в работе, демонстративно медленное оформление документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Евросоюза, которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли большую часть контрольно-пропускных пунктов. Сейчас работают лишь 5 из 14. Сокращение числа погранпереходов и неритмичный прием транспорта приводит к простоям на границах. Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей.

Грузопоток через границы сопредельных стран так и не восстановился после варшавской «глухой блокады». На стоп поставили транзитный коридор между ЕС и странами Восточной Европы и Азии, по которому ежегодно проходит более 7 миллионов тонн грузов и почти 900 тысяч фур, что делает эту границу стратегически важным пунктом европейской логистической сети.

Польскому руководству пришлось поднять шлагбаум, чтобы самим не потерпеть убытки из-за препятствий китайской внешней торговле. Однако поляки не торопятся наверстывать упущенное, а еще сильнее тормозят процесс. И как результат – на границе опять коллапс. Только за последние сутки очередь большегрузов в Польшу выросла почти на 650 машин.

Суммарно на границе с Евросоюзом на польском, литовском и латвийском направлениях ожидают въезда около 4 тысяч фур. Польское направление остается самым загруженным. В среднем за 24 часа сопредельные страны пропускают на свою территорию 30 % авто от нормы.

Рекордная медлительность у контрольных служб «Шальчининкая» («Бенякони») и «Мядининкая» («Каменный Лог»). Там оформили только 17 % большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают более 2 тысяч фур.

Что касается легковых автомобилей. Недолго радовались путешественники отсутствию очередей. Уже сегодня, 2 октября, к вечеру на пограничном пункте «Брест» в ожидании 135 машин, в «Каменном Логе» – 60.