Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Евгений Пустовой, СТВ:

У демократии много дефиниций. И у современной демократии, той, которую навязывает коллективный Запад, один след – кровавый. На какой бы невероятно демократической волне не происходила бы смена власти, последствия одни и те же – преследование и уничтожение инакомыслящих. Все начиналось с Югославии. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Кыргызстан, Грузия. У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти. Украина. Террор начинается с фотографий. Убивали москалей до того, когда это стало мейнстримом. Такая вот подпись. Убивать по национальному признаку в Украине стали после госпереворота. Адептов нацистских идей воспитали давно. Но вот руки герои Майдана … могли распускать уже в новой Украине.