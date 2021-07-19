Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Евгений Пустовой, СТВ:
У демократии много дефиниций. И у современной демократии, той, которую навязывает коллективный Запад, один след – кровавый. На какой бы невероятно демократической волне не происходила бы смена власти, последствия одни и те же – преследование и уничтожение инакомыслящих. Все начиналось с Югославии. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Кыргызстан, Грузия. У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти. Украина. Террор начинается с фотографий. Убивали москалей до того, когда это стало мейнстримом. Такая вот подпись. Убивать по национальному признаку в Украине стали после госпереворота. Адептов нацистских идей воспитали давно. Но вот руки герои Майдана … могли распускать уже в новой Украине.
Такая демократия позволяла бойцам националистических подразделений избивать тех, кто даже на лавочках сочувствовал жителям Донбасса или критиковал националистическую хунту. С молчаливого согласия новых властей карательные операции проходили от Одессы до Киева. Всех несогласных вносили в специальную базу. Не напоминает ли это [экстремистский Telegram-канал]? В эту базу попал и наш коллега – Алесь Бузина. Через несколько дней талантливого украинского писателя убили. Герои Майдана. Не стоит говорить, что в Беларуси другое – попытки убийств, поджогов и диверсий подтверждают: было бы то же. Только убитых значительно больше. Ведь надо было бы заткнуть подавляющее большинство белорусов-ябатек.