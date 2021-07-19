Прямой эфир

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

19 июля 2021 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате. Гости подключались к беседе, будучи в разных уголках мира. Слова выступающих переводили сразу на три языка.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев-1

Восемь десятилетий назад полевой комендант Вермахта издал приказ о создании Минского гетто.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев-4

Оно было одним из крупнейших в Европе и одним из двухсот, созданных на территории Беларуси, просуществовало три года. Согласно указанию, в городе была выделена специальная часть, отгороженная проволокой, куда под угрозой расстрела заставляли переселяться всех местных евреев. Через гетто прошли около 100 тысяч человек. Это был настоящий конвейер смерти. Точное количество погибших не назовет никто. Погибали женщины, дети и старики.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев-7

Виктор Балакирев, председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау:
Сегодня, 19-го как раз, когда германская администрация издала приказ о создании Минского гетто, мы проводим международное памятное мероприятие с участием белорусов, немцев, французов и так далее. Для того, чтобы напомнить о том, что это было в нашей истории и что мы можем сделать, чтобы сохранить память о жертвах Минского гетто, и чтобы это никогда не повторилось, вместе с нашими партнерами в Беларуси и за рубежом.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев-10

В международной конференции приняли участие представители международных, еврейских организаций, различных конфессий, молодежь и общественность, а также историки, которые предоставили актуальную информацию из архивов.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Балакирев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они реально верят, что будут героями». Бывший администратор деструктивного Telegram-канала о подписчиках
19 июля 2021 17:53

«Они реально верят, что будут героями». Бывший администратор деструктивного Telegram-канала о подписчиках

«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе
19 июля 2021 17:43

«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе

Олег Гайдукевич: «В 1990-е годы мы заставили их бояться, мы загнали их в самые последние места, в норы»
19 июля 2021 17:37

Олег Гайдукевич: «В 1990-е годы мы заставили их бояться, мы загнали их в самые последние места, в норы»