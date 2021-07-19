«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате. Гости подключались к беседе, будучи в разных уголках мира. Слова выступающих переводили сразу на три языка.

Восемь десятилетий назад полевой комендант Вермахта издал приказ о создании Минского гетто.

Оно было одним из крупнейших в Европе и одним из двухсот, созданных на территории Беларуси, просуществовало три года. Согласно указанию, в городе была выделена специальная часть, отгороженная проволокой, куда под угрозой расстрела заставляли переселяться всех местных евреев. Через гетто прошли около 100 тысяч человек. Это был настоящий конвейер смерти. Точное количество погибших не назовет никто. Погибали женщины, дети и старики.

Виктор Балакирев, председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау:

Сегодня, 19-го как раз, когда германская администрация издала приказ о создании Минского гетто, мы проводим международное памятное мероприятие с участием белорусов, немцев, французов и так далее. Для того, чтобы напомнить о том, что это было в нашей истории и что мы можем сделать, чтобы сохранить память о жертвах Минского гетто, и чтобы это никогда не повторилось, вместе с нашими партнерами в Беларуси и за рубежом.