Олег Гайдукевич: «Терроризм – это один из элементов гибридной войны в отношении нашей страны»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Такое понятие как терроризм для нас раньше было нонсенсом. Такая статья как часто вообще возбуждалась? Раз в пять лет? Раз в 10 лет? А сейчас мы говорим об этом. И мы, журналисты, вдруг начинаем привыкать к тому, что нашего коллегу Григория Азаренка пытались убить. Нашего депутата Олега Сергеевича Гайдукевича пытались забросать коктейлями Молотова. Это что такое? Олег Сергеевич, ваш случай последний, самый резонансный. Вы не поверили изначально, что это произошло.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, я не поверил. И многие белорусы. Мы привыкли настолько жить в спокойной стране. А это же результат труда десятилетнего государства, силовых структур, которые, кстати, хотели разрушить именно те, кто начинал эти все события в августе прошлого года. Терроризм – это один из элементов гибридной войны в отношении нашей страны. Если не получается решить судьбу страны на улице. Если не получается задавить страну санкциями. Если не получается поменять общественное мнение людей фейками, ложью, которая лилась на протяжении года со всех каналов. Что остается? Терроризм, чтобы разрушить основы государства. Кирилл Казаков:

Так вот это демократия. Ведь они же с либеральными лозунгами, с красивыми флагами, со светлыми лицами, с белыми одеждами. Они приходили и говорили: мы поменяем страну, войдем в Евросоюз и станем вот такими демократическими, либеральными, и каждый может говорить все что угодно.