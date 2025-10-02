Как досрочно выйти из списка недобросовестных поставщиков? Ответили в МАРТ

Вчера были недобросовестными поставщиками, а сегодня досрочно вышли из списка неблагонадежных. Это про 9 субъектов хозяйствования, которые смогли за неделю доказать, что ведут экономическую игру по правилам. Все благодаря постановлению Министерства антимонопольного регулирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вступил в силу 25 сентября. В нем прописан расширенный перечень оснований для досрочного исключения из списка недобросовестных поставщиков. Это ответ МАРТа на обращения юрлиц, а также депутатского корпуса.

В постановлении сказано, что покинуть список недобросовестных могут компании и предприниматели, которые неумышленно, возможно, по техническим причинам, не соблюли законодательство о госзакупках. Правда, для этого нужно обратиться с заявлением в министерство.