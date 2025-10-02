Как досрочно выйти из списка недобросовестных поставщиков? Ответили в МАРТ

Вчера были недобросовестными поставщиками, а сегодня досрочно вышли из списка неблагонадежных. Это про 9 субъектов хозяйствования, которые смогли за неделю доказать, что ведут экономическую игру по правилам. Все благодаря постановлению Министерства антимонопольного регулирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ вступил в силу 25 сентября. В нем прописан расширенный перечень оснований для досрочного исключения из списка недобросовестных поставщиков. Это ответ МАРТа на обращения юрлиц, а также депутатского корпуса.
В постановлении сказано, что покинуть список недобросовестных могут компании и предприниматели, которые неумышленно, возможно, по техническим причинам, не соблюли законодательство о госзакупках. Правда, для этого нужно обратиться с заявлением в министерство.
Кристина Жигалко, начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования Беларуси:
Если лицо было признано с 16 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года уклонившимся от заключения договора государственной закупки в связи с непредоставлением информации об аффилированности либо неаффилированности с иными участниками процедуры, данное лицо вправе обратиться к нам с соответствующим заявлением.
В этом заявлении необходимо указать следующую информацию. Первое – были ли лица в процедуре, по результатам которой участник был признан победителем, аффилированный либо неаффилированный с этим участником. Второе – непредставление заказчику, организатору необходимой информации об аффилированности либо неаффилированности является первичным в течение календарного года.
Третье, что является немаловажным, в направляемом в МАРТ заявлении необходимо указать просьбу о рассмотрении вопроса о досрочном исключении из списка недобросовестных поставщиков.
На момент корректировки законодательства в списке недобросовестных поставщиков было 45 субъектов хозяйствования.